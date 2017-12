Höchste Sicherheitsstufe zu Weihnachten in Rom

Unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen hat sich der Vatikan auf die Weihnachtsfeiern mit Papst Franziskus vorbereitet. Am Heiligen Abend zelebriert der Papst im Petersdom die Christmette in Erinnerung an die Geburt Jesu in Bethlehem. Am Montag, dem Christtag, verkündet er dann auf dem Petersplatz seine Weihnachtsbotschaft und spendet den Segen "Urbi et orbi".