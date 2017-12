Erneut Soldat aus Nordkorea geflohen

Erneut ist ein nordkoreanischer Soldat über die Grenze nach Südkorea geflohen. Der Überläufer flüchtete am Donnerstag durch das Sperrgebiet zwischen beiden Staaten in den Süden, wie das Verteidigungsministerium in Seoul mitteilte. Südkoreas Militär feuerte dabei Warnschüsse auf Soldaten aus Nordkorea ab, die den Deserteur suchten. Es war das zweite Mal binnen fünf Wochen, dass ein Soldat aus Nordkorea über die Grenze floh – und die vierte erfolgreiche Flucht eines nordkoreanischen Soldaten in diesem Jahr.