„NYT“ widmet unserer neuen Regierung Leitartikel

Die Neuauflage einer schwarz-(bzw. jetzt türkis-)blauen Koalition sorgt nicht nur in Österreich und Europa für Skepsis, auch in den USA steht die politische Situation unter Beobachtung. Die „New York Times“ widmete unserer neuen Bundesregierung einen Leitartikel, in dem es heißt, dass dieser „alarmierende Schritt“ – dass Bundeskanzler Sebastian Kurz einer „Partei mit Nazi-Vergangenheit“ zu Schlüsselpositionen verhalf – „eine neue Normalität in Europa“ definieren könnte.