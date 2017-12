Späte Sühne: Frauenmord ist nach 26 Jahren geklärt

Kein Opfer ist je vergessen - wie in der bekannten amerikanischen TV-Krimiserie "Cold Case" ließen auch die Ermittler in Niederösterreich in einem Mordfall um eine Witwe aus dem Jahr 1991 nicht locker. Mit Erfolg: 26 Jahre später sitzt nun ein Verdächtiger auf der Anklagebank! Der einstige Zusteller einer Bäckerei soll die damals 69-jährige alleinstehende Frau in ihrem Haus erschlagen und am Tatort dann Feuer gelegt haben.