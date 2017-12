Fergie hatte wegen Crystal Meth Halluzinationen

Mittlerweile geht es der 42-Jährigen glücklicherweise wieder gut und sie ist nicht länger abhängig von irgendwelchen Suchtmitteln. Es kam jedoch in der Vergangenheit so weit, dass sie dachte, dass "die CIA, das FBI und ein SWAT-Team" sie verfolgten, weshalb sie sich in einer Kirche versteckte: "Sie haben versucht, mich zu rauszukicken, weil ich die Gänge auf diese verrückte Art und Weise runter bin, da ich dachte, dass da eine Infrarot-Kamera in der Kirche ist, die meinen Körper finden will. Ich bin hinter den Alter in den Flur geflüchtet und zwei Leute haben mich verfolgt. Ich erinnere mich, gedacht zu haben 'Wenn ich nach draußen gehe und das SWAT-Team da ist, hatte ich die ganze Zeit Recht. Aber wenn sie nicht da draußen sind, dann lassen mich die Drogen Dinge sehen und ich werde in einer Institution enden. Und wenn es wirklich die Drogen sind, will ich mein Leben nicht mehr so leben.'"