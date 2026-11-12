Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Rezension

Radikale Selbstoptimierung: Welt der „Looksmaxer“

Unterhaltung
12.11.2026 05:00
Der Brite Austin Wayne ist einer der bekannteste „Looksmaxer“ und verdient mit Ratschlägen und ...
Der Brite Austin Wayne ist einer der bekannteste „Looksmaxer“ und verdient mit Ratschlägen und Tipps gutes Geld.(Bild: ORF/ZDF/und Zandland/All3Media Int)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Die Doku „#looksmaxing – Junge Männer im Schönheitswahn“ wirft heute Abend (21.55 Uhr, ORF 1) einen Blick auf einen populären Trend, der Schmerzen bereitet und sich toxisch auf andere auswirken kann. Ein Zeitdokument, das zuweilen ungläubig Staunen lässt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Sind Sie männlich und haben Sie sich einmal überlegt, für ein besseres Aussehen ein Entwässerungsmedikament zu nehmen, sich mit einem Hammer auf die Wangenknochen zu hauen, oder sich mittels einer kosmetischen Operation beide Beine brechen zu lassen, um einige Zentimeter zu wachsen? Wenn nicht, dann sind Sie definitiv kein „Looksmaxer“. So werden jene vornehmlich jungen Männer genannt, die aufgrund eines Internetphänomens versuchen, sich optisch zu optimieren, um damit Frauen kennenzulernen oder bessere Karrierechancen zu haben.

Wayne und seine Follower begeben sich in London auf die Straße, um Frauen anzusprechen. ...
Wayne und seine Follower begeben sich in London auf die Straße, um Frauen anzusprechen. Regisseur Ben Zand (r.) ist mit Kamera mit dabei.(Bild: ORF/ZDF/und Zandland/All3Media Int)

In der Doku „#looksmaxing – Junge Männer im Schönheitswahn“ (21.55 Uhr, ORF 1) beleuchtet Filmemacher Ben Zand über ein Jahr hinweg die Umtriebe des gefährlichen Trends. So trifft er sich etwa mit dem erfolgreichen YouTuber Austin Wayne, der mit seinen Abonnenten gegen gutes Geld Tipps gibt und mit ihnen in London auch gerne Runden zieht, um Frauen anzusprechen. Der anonyme LT erklärt Zand, warum er eine schmerzhafte OP hinter sich hat, um die „Looksmaxer-Mindestgröße“ von 1,83 Metern zu erreichen und der 20-jährige Finn möchte nach drei Jahren in entsprechenden Online-Foren den Absprung schaffen, weil sein Selbstwertgefühl so niedrig ist wie nie zuvor.

Zusammenfassung

Gesehen für Sie: „#looksmaxing – Junge Männer im Schönheitswahn“

Wertung: Schockierend tiefe Einblicke

Zu sehen: heute, 21.55 Uhr, ORF 1

Man bekommt in nur 45 Minuten einen profunden Überblick über eine Welt, die sich mittlerweile zu einem einträglichen und gefährlichen Geschäft entwickelt hat. Die Sucht nach Zuspruch und Likes im Netz erwischt vor allem jene, die sich immer schon gemobbt und unterbuttert fühlen. Ein toxischer Blick auf Frauen und ihren „Wert in der Gesellschaft“ geht unweigerlich einher. Wie in der Wirtschaft setzt man beim Looksmaxing auch optisch auf möglichst perfekte Selbstoptimierung. Spannend und erschreckend.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Unterhaltung
12.11.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

KI in Schulen
Verlernen unsere Kinder das Denken, Herr Minister?
krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
154.568 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
118.351 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Gericht
50 Benko-Millionen in Liechtenstein gesichert
92.939 mal gelesen
Signa-Bauherr Benko errichtete 2014 mit seiner Mutter die Ingbe-Stiftung in Liechtenstein.
Motor
Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner
1108 mal kommentiert
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt ...
Außenpolitik
Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen
834 mal kommentiert
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar ...
Innenpolitik
Die Wehrdienstreform steht wieder auf der Kippe
767 mal kommentiert
Die Verlängerung des Wehrdienstes war von Beginn an schwierig.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf