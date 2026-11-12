Radikale Selbstoptimierung: Welt der „Looksmaxer“

In der Doku „#looksmaxing – Junge Männer im Schönheitswahn“ (21.55 Uhr, ORF 1) beleuchtet Filmemacher Ben Zand über ein Jahr hinweg die Umtriebe des gefährlichen Trends. So trifft er sich etwa mit dem erfolgreichen YouTuber Austin Wayne, der mit seinen Abonnenten gegen gutes Geld Tipps gibt und mit ihnen in London auch gerne Runden zieht, um Frauen anzusprechen. Der anonyme LT erklärt Zand, warum er eine schmerzhafte OP hinter sich hat, um die „Looksmaxer-Mindestgröße“ von 1,83 Metern zu erreichen und der 20-jährige Finn möchte nach drei Jahren in entsprechenden Online-Foren den Absprung schaffen, weil sein Selbstwertgefühl so niedrig ist wie nie zuvor.