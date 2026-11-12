Radikale Selbstoptimierung: Welt der „Looksmaxer“

Die Doku „#looksmaxing – Junge Männer im Schönheitswahn“ wirft heute Abend (21.55 Uhr, ORF 1) einen Blick auf einen populären Trend, der Schmerzen bereitet und sich toxisch auf andere auswirken kann. Ein Zeitdokument, das zuweilen ungläubig Staunen lässt.
Sind Sie männlich und haben Sie sich einmal überlegt, für ein besseres Aussehen ein Entwässerungsmedikament zu nehmen, sich mit einem Hammer auf die Wangenknochen zu hauen, oder sich mittels einer kosmetischen Operation beide Beine brechen zu lassen, um einige Zentimeter zu wachsen? Wenn nicht, dann sind Sie definitiv kein „Looksmaxer“. So werden jene vornehmlich jungen Männer genannt, die aufgrund eines Internetphänomens versuchen, sich optisch zu optimieren, um damit Frauen kennenzulernen oder bessere Karrierechancen zu haben.
In der Doku „#looksmaxing – Junge Männer im Schönheitswahn“ (21.55 Uhr, ORF 1) beleuchtet Filmemacher Ben Zand über ein Jahr hinweg die Umtriebe des gefährlichen Trends. So trifft er sich etwa mit dem erfolgreichen YouTuber Austin Wayne, der mit seinen Abonnenten gegen gutes Geld Tipps gibt und mit ihnen in London auch gerne Runden zieht, um Frauen anzusprechen. Der anonyme LT erklärt Zand, warum er eine schmerzhafte OP hinter sich hat, um die „Looksmaxer-Mindestgröße“ von 1,83 Metern zu erreichen und der 20-jährige Finn möchte nach drei Jahren in entsprechenden Online-Foren den Absprung schaffen, weil sein Selbstwertgefühl so niedrig ist wie nie zuvor.
Gesehen für Sie: „#looksmaxing – Junge Männer im Schönheitswahn“
Wertung: Schockierend tiefe Einblicke
Zu sehen: heute, 21.55 Uhr, ORF 1
Man bekommt in nur 45 Minuten einen profunden Überblick über eine Welt, die sich mittlerweile zu einem einträglichen und gefährlichen Geschäft entwickelt hat. Die Sucht nach Zuspruch und Likes im Netz erwischt vor allem jene, die sich immer schon gemobbt und unterbuttert fühlen. Ein toxischer Blick auf Frauen und ihren „Wert in der Gesellschaft“ geht unweigerlich einher. Wie in der Wirtschaft setzt man beim Looksmaxing auch optisch auf möglichst perfekte Selbstoptimierung. Spannend und erschreckend.
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