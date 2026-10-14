Drinking water in Steyr is contaminated again

Boil for three minutes

The City of Steyr urges affected residents to drink the tap water only after boiling it for at least three minutes until approximately 12:00 p.m. on October 16. Tap water can be used without restriction for showering or doing laundry in the washing machine. Boiling is also not required when using the dishwasher (however, the temperature during the rinse cycle should reach at least 80 °C).

Tap water can be used without restriction for flushing toilets and for general household cleaning.