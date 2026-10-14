Enterococci Found
Drinking water in Steyr is contaminated again
Following incidents in 2020 and 2024, Steyr is once again dealing with unsafe drinking water. This time, 22 streets in the Waldrandsiedlung neighborhood are affected. Until Friday, October 16, the city recommends boiling the water for at least three minutes.
During a routine inspection, the Steyr municipal utilities determined that the drinking water in the elevated tank in the Waldrandsiedlung neighborhood is slightly contaminated with enterococci. The following streets are affected: Waldrandstraße, Alois-Huemer-Straße, Hugo-Fleischmann-Str., Alfred-Baumann-Str., Ramingstraße, Franz-Sichelrader-Straße, Almrauschweg, Brandgraben, Gmainplatz, Plattnerstraße, Unterwaldstraße, Neustiftgasse, Enzianweg, Nelkengasse, Rosenstraße, Tulpengasse, Liliengasse, Steyrerweg, Burgholzerweg, Narzissengasse, and Michael-Sieberer-Straße.
Boil for three minutes
The City of Steyr urges affected residents to drink the tap water only after boiling it for at least three minutes until approximately 12:00 p.m. on October 16. Tap water can be used without restriction for showering or doing laundry in the washing machine. Boiling is also not required when using the dishwasher (however, the temperature during the rinse cycle should reach at least 80 °C).
Tap water can be used without restriction for flushing toilets and for general household cleaning.
“No contamination was detected in any of the other elevated water tanks. The water can therefore be safely consumed in all other areas of the city,” according to a statement from the city. Residents in the affected area are being informed about the drinking water contamination via flyers.
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