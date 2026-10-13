„Paketsteuer: Das mieseste Gesetz der 2. Republik“

Zwei Euro Paketsteuer, 40 Cent Umsatzsteuer obendrauf und schon kostet das Online-Shopping wieder mehr! Seit Anfang Oktober gilt in Österreich die neue Paketsteuer. Die Handelsbranche läuft Sturm: Sie warnt vor steigenden Preisen, gefährdeten Arbeitsplätzen und wirtschaftlichen Schäden. Bei Tanja Pfaffeneder im „CLUB 3“ nehmen Platz: Harald Gutschi (Otto-Österreich Chef), Jennifer Kapellari („Krone“-Innenpolitik-Journalistin) sowie Gerald Kühberger (Pressesprecher, Handelsverband Österreich)