Autofahrerin übersah Motorradlenker: Mann verletzt

Beim Zurückfahren übersehen

Dabei dürfte sie beim Zurückfahren jedoch einen 53-jährigen Motorradfahrer aus Graz übersehen haben, der sich hinter ihr befand. Der Motorradlenker versuchte noch dem Pkw auszuweichen, jedoch ohne Erfolg. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und der 53-Jährige kam zu Sturz. Dabei wurde er leicht verletzt und musste in das UKH Graz gebracht werden.