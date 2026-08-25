Autofahrerin übersah Motorradlenker: Mann verletzt

In Graz kam es am Montag zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer. Die Pkw-Lenkerin dürfte den 53-Jährigen beim Einparken übersehen haben. Er stürzte und verletzte sich leicht.
Montagabend gegen 18.45 Uhr war eine 61-jährige Grazerin mit ihrem Pkw auf der Wiener Straße im Grazer Bezirk Gösting unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 286 bog sie auf eine Parkfläche eines Geschäftes ein, wo sie anschließend rückwärts in eine Parklücke einparken wollte.
Beim Zurückfahren übersehen
Dabei dürfte sie beim Zurückfahren jedoch einen 53-jährigen Motorradfahrer aus Graz übersehen haben, der sich hinter ihr befand. Der Motorradlenker versuchte noch dem Pkw auszuweichen, jedoch ohne Erfolg. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und der 53-Jährige kam zu Sturz. Dabei wurde er leicht verletzt und musste in das UKH Graz gebracht werden.
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