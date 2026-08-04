20-Jähriger bei Fest brutal zusammengeschlagen

Wilde Rauferei beim Waldfest in Krottendorf (Bezirk Weiz) am vergangenen Wochenende: Ein 20-Jähriger wurden von mehreren Männern brutal zusammengeschlagen und schwer verletzt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.
Gegen 4.15 Uhr in der Nacht auf Sonntag ereignete sich die wilde Keilerei beim Waldfest in Krottendorf: Vier bis fünf Männer gingen laut Polizei auf einen 20-jährigen Oststeirer los. Mit Schlägen und Tritten wurde der Mann malträtiert, er erlitt eine Kopfverletzung mit erheblichem Blutverlust. Im Anschluss flüchteten die Täter.
Nach Angaben der Freundin des Opfers sollen mehrere Zeugen den Vorfall gefilmt haben. Die Polizeiinspektion St. Ruprecht bittet jetzt um Hinweise zur Tat. Zeugen mögen sich unter 059133 6273 melden.
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