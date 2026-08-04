20-Jähriger bei Fest brutal zusammengeschlagen

Gegen 4.15 Uhr in der Nacht auf Sonntag ereignete sich die wilde Keilerei beim Waldfest in Krottendorf: Vier bis fünf Männer gingen laut Polizei auf einen 20-jährigen Oststeirer los. Mit Schlägen und Tritten wurde der Mann malträtiert, er erlitt eine Kopfverletzung mit erheblichem Blutverlust. Im Anschluss flüchteten die Täter.