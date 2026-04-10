Kabarett-Trio: Beste Freunde am Siedepunkt

„Eine weiße Scheiße“, urteilt Marc spontan, als er vor dem Kunstwerk „Weißes Bild mit weißen Streifen“ steht, „Die Vibration der Monochromie“ sieht Serge hingegen in diesem Bild, das er soeben erworben hat, zu einem Preis, der seine Finanzkraft eigentlich übersteigt.

Wie auch in anderen Stücken von Jazmina Reza, zerfetzen sich nach einem zunächst läppischen Anlass in „Kunst“ die Protagonisten bis zu wüsten Ausbrüchen. Übrig bleiben ein Psycho-Scherbenhaufen und schließlich eine feine Kunst-Lösung.