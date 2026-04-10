Retter sagt: „Eine Frau saß am Boden und weinte“

Schutzengel müssen nicht unbedingt Flügel haben: Manche tragen so wie Jafar Patsnahmeh (46) eine orange Dienstjacke und arbeiten bei der Müllentsorgung. Der vorbildliche Welser Magistratsmitarbeiter rettete Freitag früh bei einem Bauernhofbrand eine Frau.
Seit 4 Uhr früh war Jafar Patsnameh (46) aus Marchtrenk am Freitag mit seinem Scooter in Wels-Schafwiesen unterwegs, um Mülltonnen für die anschließende Entleerung an die Straße zu stellen. Gegen 5.15 Uhr bemerkte der Mitarbeiter der Stadt Wels, dass es auf einem Bauernhof brannte. „Ich bin sofort hingefahren und bei der Haustür rein. Drinnen habe ich laut ,Hallo, hallo!’ gerufen“, schildert der 46-Jährige. Schließlich entdeckte er eine Frau, die auf dem Boden saß und weinte. „Ich habe sie an der Hand genommen und ins Freie gebracht. Sie hat gesagt, dass ihr kalt ist. Da habe ich Decken genommen und sie ihr umgehängt“, erzählt der Marchtrenker. Danach setzte er einen Notruf ab, blieb bei der Hausbewohnerin (50), bis die Feuerwehr am Einsatzort eintraf. „Die Frau hat die ganze Zeit geweint und sich bei mir bedankt“, so Patsnameh, der nach der Rettung seine Arbeit wie gewohnt fortsetzte.
Ich habe die weinende Frau an der Hand genommen und ins Freie gebracht.
Retter Jafar Patsnameh
Bild: Stadt Wels
Gebäudeteil wurde behördlich gesperrt
Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, loderten im Erdgeschoß schon Flammen aus den Wohnräumen des Vierkanters. Ein rascher Löschangriff verhinderte, dass sich das Feuer weiter ausbreitete. Die Hausbewohnerin kam nach der Erstversorgung ins Krankenhaus, der betroffene Gebäudeteil wurde behördlich gesperrt. Brandermittler der Polizei haben vor Ort ihre Arbeit aufgenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.