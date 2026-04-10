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Bauernhofbrand

Retter sagt: „Eine Frau saß am Boden und weinte“

Oberösterreich
10.04.2026 18:00
Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus dem Vierkanter im Welser Stadtteil ...
Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus dem Vierkanter im Welser Stadtteil Schafwiesen.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Schutzengel müssen nicht unbedingt Flügel haben: Manche tragen so wie Jafar Patsnahmeh (46) eine orange Dienstjacke und arbeiten bei der Müllentsorgung. Der vorbildliche Welser Magistratsmitarbeiter rettete Freitag früh bei einem Bauernhofbrand eine Frau.

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Seit 4 Uhr früh war Jafar Patsnameh (46) aus Marchtrenk am Freitag mit seinem Scooter in Wels-Schafwiesen unterwegs, um Mülltonnen für die anschließende Entleerung an die Straße zu stellen. Gegen 5.15 Uhr bemerkte der Mitarbeiter der Stadt Wels, dass es auf einem Bauernhof brannte. „Ich bin sofort hingefahren und bei der Haustür rein. Drinnen habe ich laut ,Hallo, hallo!’ gerufen“, schildert der 46-Jährige. Schließlich entdeckte er eine Frau, die auf dem Boden saß und weinte. „Ich habe sie an der Hand genommen und ins Freie gebracht. Sie hat gesagt, dass ihr kalt ist. Da habe ich Decken genommen und sie ihr umgehängt“, erzählt der Marchtrenker. Danach setzte er einen Notruf ab, blieb bei der Hausbewohnerin (50), bis die Feuerwehr am Einsatzort eintraf. „Die Frau hat die ganze Zeit geweint und sich bei mir bedankt“, so Patsnameh, der nach der Rettung seine Arbeit wie gewohnt fortsetzte.

Zitat Icon

Ich habe die weinende Frau an der Hand genommen und ins Freie gebracht.

Retter Jafar Patsnameh

Bild: Stadt Wels

Gebäudeteil wurde behördlich gesperrt
Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, loderten im Erdgeschoß schon Flammen aus den Wohnräumen des Vierkanters. Ein rascher Löschangriff verhinderte, dass sich das Feuer weiter ausbreitete. Die Hausbewohnerin kam nach der Erstversorgung ins Krankenhaus, der betroffene Gebäudeteil wurde behördlich gesperrt. Brandermittler der Polizei haben vor Ort ihre Arbeit aufgenommen.

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