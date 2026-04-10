Retter sagt: „Eine Frau saß am Boden und weinte“

Seit 4 Uhr früh war Jafar Patsnameh (46) aus Marchtrenk am Freitag mit seinem Scooter in Wels-Schafwiesen unterwegs, um Mülltonnen für die anschließende Entleerung an die Straße zu stellen. Gegen 5.15 Uhr bemerkte der Mitarbeiter der Stadt Wels, dass es auf einem Bauernhof brannte. „Ich bin sofort hingefahren und bei der Haustür rein. Drinnen habe ich laut ,Hallo, hallo!’ gerufen“, schildert der 46-Jährige. Schließlich entdeckte er eine Frau, die auf dem Boden saß und weinte. „Ich habe sie an der Hand genommen und ins Freie gebracht. Sie hat gesagt, dass ihr kalt ist. Da habe ich Decken genommen und sie ihr umgehängt“, erzählt der Marchtrenker. Danach setzte er einen Notruf ab, blieb bei der Hausbewohnerin (50), bis die Feuerwehr am Einsatzort eintraf. „Die Frau hat die ganze Zeit geweint und sich bei mir bedankt“, so Patsnameh, der nach der Rettung seine Arbeit wie gewohnt fortsetzte.