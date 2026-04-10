Marathon sorgt wieder für Sperren und Umleitungen

So wird die A 7, die Mühlkreis Autobahn, von 4 Uhr früh bis 12 Uhr Mittag in beiden Richtungen gesperrt – und zwar zwischen den Anschlussstellen Prinz-Eugen-Straße und Treffling. Die Nibelungenbrücke wird komplett für den Verkehr gesperrt, die Donautalbrücke (Westring) bleibt frei befahrbar. Von der A 1 (Westautobahn) kommend, ist die A 7 bis zur Abfahrt Prinz-Eugen-Straße (einschließlich der Abfahrt Prinz-Eugen-Straße zur Industriezeile) befahrbar. Die Umfahrung Ebelsberg mit Anschluss an die A 7 bzw. an die Steyreggerbrücke bleibt stets nutzbar.