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Marathon sorgt wieder für Sperren und Umleitungen

Oberösterreich
10.04.2026 16:41
Wegen des Linz Marathons gibt es Verkehrsbehinderungen.
Wegen des Linz Marathons gibt es Verkehrsbehinderungen.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Wenn die einen laufen, müssen die anderen stehen bleiben oder Umwege machen. Am kommenden Sonntag warten in Linz auf Autofahrer gesperrte Straßen und Umleitungen in großen Teilen des Stadtgebiets. Der Grund: Der Linz-Marathon steht am Programm. 

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So wird die A 7, die Mühlkreis Autobahn, von 4 Uhr früh bis 12 Uhr Mittag in beiden Richtungen gesperrt – und zwar zwischen den Anschlussstellen Prinz-Eugen-Straße und Treffling. Die Nibelungenbrücke wird komplett für den Verkehr gesperrt, die Donautalbrücke (Westring) bleibt frei befahrbar. Von der A 1 (Westautobahn) kommend, ist die A 7 bis zur Abfahrt Prinz-Eugen-Straße (einschließlich der Abfahrt Prinz-Eugen-Straße zur Industriezeile) befahrbar. Die Umfahrung Ebelsberg mit Anschluss an die A 7 bzw. an die Steyreggerbrücke bleibt stets nutzbar.

Auch Öffis betroffen
Für Radfahrer und Fußgänger ist das gesamte Stadtgebiet auch am Marathontag geöffnet, entlang der Rennstrecke kommt es allerdings zu einigen Einschränkungen. Man darf die Straße hier nicht befahren, aber zeitweise queren. Für Öffi-Fahrer wird ein Schienenersatzverkehr zwischen dem Hauptbahnhof und der Sonnensteinstraße eingerichtet. Aber auch manche Buslinien sind betroffen.

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