Freizeitwohnsitze: Zoff um Studien über den Nutzen

In einer Studie im Auftrag der Liste Fritz wird vorgerechnet, wie viele Millionen Euro eine ganzjährige Wohnungsnutzung statt vieler Freizeitwohnsitze im Bezirk Kitzbühel bringen würde. Dabei ist unter anderem von mehr als 228 Millionen Euro Wertschöpfung die Rede. Die Konklusion von Fritz-Klubchef Markus Sint: „Freizeitwohnsitze sind für Kitzbühel und ganz Tirol ein Minusgeschäft. Die Einheimischen zahlen die Zeche.“