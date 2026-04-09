Controversy over VAR
FC Barcelona files complaint after Champions League defeat!
Following the defeat against Atlético Madrid, FC Barcelona is up in arms! Coach Hansi Flick’s club has officially filed a complaint with UEFA, targeting VAR in particular.
Specifically, the issue concerns a play in the 54th minute: Atlético defender Marc Pubill stopped a goal kick already taken by Juan Musso with his hand. For Barcelona, it was a clear-cut case. The play should have resulted in a penalty kick. The club is calling it a “serious mistake” by the referees.
Criticism of VAR
The video assistant—German referee Christian Dingert—is a particular focus of criticism. Coach Hansi Flick had already voiced strong criticism immediately after the match.
Explosive: Pubill had already been booked at that point. From the Catalans’ perspective, he should therefore have been sent off.
Demands on UEFA
In an official statement, Barca doubles down and demands consequences: “Accordingly, the club has called for an investigation to be launched, access to the referees’ communications, and, where applicable, official acknowledgment of the errors and the implementation of appropriate measures.”
The club also cites repeated “incomprehensible refereeing decisions” that it claims distort the competition.
Tense second leg
Barcelona lost the first leg 0-2. This puts Flick’s team in a tight spot for Tuesday’s second leg, and emotions are already running high before kickoff.
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