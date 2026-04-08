Stolen last year
New Governor Reinstalls “To Carinthia” Sign
Last August, the famous “Nach Kärnten” sign on the A2 in Vienna was stolen. Immediately after his official swearing-in as Governor of Carinthia, Daniel Fellner had it reinstalled on Wednesday.
It was none other than Jörg Haider who originally suggested in 1989 that the green “Nach Kärnten” sign be erected on the Südautobahn as an advertisement for Austria’s southernmost state. Last summer, however, unknown perpetrators stole the legendary sign.
On Wednesday, the newly sworn-in governor, together with Infrastructure Minister Peter Hanke, installed a new one during a media event. It is returning to its original location as the first visible measure. “I am pleased that we were able to reinstall this symbolic sign together with Daniel Fellner on the very day of his swearing-in as governor,” said Hanke.
According to Governor Daniel Fellner, the “Nach Kärnten” sign “makes our state visible and tangible.” It stands for identity, self-confidence, and what makes Carinthia unique. “And at the same time, it is a powerful symbol of the strength and diversity of all regions in Austria,” adds Fellner.
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