„Das Derby ist für beide Klubs entscheidend“

Raphael Holzhauser drückt im Interview mit der „Krone“ seinem Ex-Klub Austria Wien die Daumen für das Derby am Sonntag gegen Rapid. Außerdem schwärmt er für den violetten Nachwuchs – und verrät, was er von gewaltbereiten Fans hält.
Fußball-Wien steht am Sonntag wieder kopf. Austria empfängt Rapid zum großen Derby. Da geht wohl auch dem Routinier Rapha Holzhauser das Herz auf, oder?
Raphael Holzhauser: Na klar. Mein Herz ist durch und durch violett, ich habe dort eine wunderschöne Zeit verbracht, bin 2017 Vizemeister geworden. Dazu kamen Europa-League-Spiele gegen Superklubs wie AC Milan oder die AS Roma. Zudem ist der jetzige Trainer Stephan Helm ein sehr guter Freund, ich drück der Austria beide Daumen.
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