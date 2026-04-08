„Das Derby ist für beide Klubs entscheidend“

Fußball-Wien steht am Sonntag wieder kopf. Austria empfängt Rapid zum großen Derby. Da geht wohl auch dem Routinier Rapha Holzhauser das Herz auf, oder?

Raphael Holzhauser: Na klar. Mein Herz ist durch und durch violett, ich habe dort eine wunderschöne Zeit verbracht, bin 2017 Vizemeister geworden. Dazu kamen Europa-League-Spiele gegen Superklubs wie AC Milan oder die AS Roma. Zudem ist der jetzige Trainer Stephan Helm ein sehr guter Freund, ich drück der Austria beide Daumen.