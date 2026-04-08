Tiroler Versicherung zum 10. Mal Top-Arbeitgeber

Ein kleines Jubiläum feiert die Tiroler Versicherung dieser Tage. Zum zehnten Mal in Folge wurde ihr das „Top-Arbeitgeber-Siegel“ vom Wirtschaftsmagazin „trend“ überreicht.
Die Auszeichnung basiert auf mehr als 200.000 anonymen Bewertungen, die auf den Plattformen kununu und XING sowie im Rahmen unabhängiger Online-Befragungen abgegeben wurden. Über 35 unterschiedliche Bewertungen – vom Arbeitsklima bis zur Unternehmenskultur – sind in die Bewertung miteingeflossen.
Die neuerliche Auszeichnung reiht sich in eine Serie vieler anderer renommierter Arbeitgeber-Siegel. Darunter das BGF-Gütesiegel, die Auszeichnung „Leading Employer“ oder „Top-Company Kununu“.
Wer Vereinbarkeit ernst meint, muss Strukturen schaffen, die im Alltag tragen.
Franz Mair
„Das bestätigt unseren Weg“
„Wir haben uns vor Jahren bewusst dafür entschieden, Vereinbarkeit, betriebliche Gesundheitsförderung und Weiterbildung nicht als Zusatzangebote zu sehen, sondern als integralen Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Diese Haltung prägt unser tägliches Handeln. Dass wir zum zehnten Mal in Folge mit dem Top-Arbeitgeber-Siegel ausgezeichnet wurden, bestätigt unseren Weg“, freut sich Vorstandsdirektorin Isolde Stieg.
Der Vorstandsvorsitzende Franz Mair ergänzt: „Wer Vereinbarkeit ernst meint, muss Strukturen schaffen, die im Alltag tragen. Erst kürzlich haben wir unsere Kinderkrippe eröffnet. Sie ist ein bewusst gesetzter Baustein in einem Gesamtsystem, das Familien unterstützt.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.