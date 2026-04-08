Tiroler Versicherung zum 10. Mal Top-Arbeitgeber

„Das bestätigt unseren Weg“

„Wir haben uns vor Jahren bewusst dafür entschieden, Vereinbarkeit, betriebliche Gesundheitsförderung und Weiterbildung nicht als Zusatzangebote zu sehen, sondern als integralen Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Diese Haltung prägt unser tägliches Handeln. Dass wir zum zehnten Mal in Folge mit dem Top-Arbeitgeber-Siegel ausgezeichnet wurden, bestätigt unseren Weg“, freut sich Vorstandsdirektorin Isolde Stieg.