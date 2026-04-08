Land Tirol beschließt für KI eine eigene Strategie

Und wo kommt die Technologie jetzt schon zum Einsatz? „Texte in leichter Sprache werden mithilfe von KI bereits übersetzt, der erste Chatbot ist schon im Einsatz, weitere sollen noch folgen“, heißt es seitens des Landes. Eines der Herzstücke bildet der KI-Einsatz auf der Website des Landes. Sie soll den Service für die Kunden in Zukunft durch eine KI-gestützte Suchfunktion und Auskunft rund um die Uhr noch weiter verbessern.