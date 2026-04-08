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Breiterer Einsatz

Land Tirol beschließt für KI eine eigene Strategie

Tirol
08.04.2026 17:00
Das Land nutzt schon jetzt die KI. Ein noch breiterer Einsatz wird derzeit geprüft, heißt es.
Das Land nutzt schon jetzt die KI. Ein noch breiterer Einsatz wird derzeit geprüft, heißt es.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Die Künstliche Intelligenz (KI) ist gekommen, um zu bleiben. Das haben auch die Verantwortlichen im Tiroler Landhaus erkannt, weswegen die Landesregierung eine KI-Strategie beschlossen hat.

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Geprüft wird der breitere Einsatz der Technologie derzeit auf den verschiedensten Ebenen. „Es gilt auch für das Land Tirol, sich mit einem klaren Plan zu den Möglichkeiten von KI auseinanderzusetzen und die Vorteile zu nützen, die Verwaltung zu vereinfachen, Verfahren zu beschleunigen, Geld zu sparen und den Service für die Kundinnen und Kunden zu verbessern“, sagt Landeshauptmann Anton Mattle.

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Texte in leichter Sprache werden mithilfe von KI bereits übersetzt, der erste Chatbot ist schon im Einsatz, weitere sollen noch folgen.

Das Land Tirol in einer Aussendung

Er betont, dass die in der Praxis eingesetzten KI-Lösungen ausreichend qualitätsgesichert und getestet sein müssen, „damit der Betrieb, die Datenverarbeitung und Ergebnisse dem erforderlichen Schutzniveau entsprechen“.

Erster Chatbot „arbeitet“ schon, weitere in Planung
Geprüft wird aber nicht nur, in welchen Bereichen KI verstärkt zum Einsatz kommen kann, sondern auch welche Modelle konkret. Geht es nach Digitalisierungslandesrat Mario Gerber (ÖVP), „wollen wir stets österreichische Lösungen bzw. welche aus dem Europäischen Wirtschaftsraum bevorzugen und damit kritische Abhängigkeiten bestmöglich vermeiden“.

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Und wo kommt die Technologie jetzt schon zum Einsatz? „Texte in leichter Sprache werden mithilfe von KI bereits übersetzt, der erste Chatbot ist schon im Einsatz, weitere sollen noch folgen“, heißt es seitens des Landes. Eines der Herzstücke bildet der KI-Einsatz auf der Website des Landes. Sie soll den Service für die Kunden in Zukunft durch eine KI-gestützte Suchfunktion und Auskunft rund um die Uhr noch weiter verbessern.

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