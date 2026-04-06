Hilfe für Osterhase & Co. in der Wildtierstation

So geschehen am Karsamstag. Offensichtlich verletzt – möglicherweise ein Unfall bei der Ausübung seiner österlichen Pflichten – saß Meister Lampe direkt vor der Tür einer „Krone“-Redakteurin im Bezirk Neusiedl. Nachdem das Tier partout nicht weghoppeln wollte, packte sie es ein und brachte es zu Tierärztin Claudia Herka auf ihre Wildtierstation im Tierheim Parndorf. Hat der Hase eine Chance zu überleben und wieder ausgewildert zu werden, dann bei ihr.