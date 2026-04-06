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Tierheim Parndorf

Hilfe für Osterhase & Co. in der Wildtierstation

Burgenland
06.04.2026 10:00
Hasen und andere Tiere landen oft verletzt im Tierheim bei Claudia Herka, die rasch alles ...
Hasen und andere Tiere landen oft verletzt im Tierheim bei Claudia Herka, die rasch alles versucht, um zu helfen.(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Feldhasen auf Feld und Flur sind normal. Auf dem Land kann es allerdings passieren, dass sich Meister Lampe in den Ort verirrt.

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So geschehen am Karsamstag. Offensichtlich verletzt – möglicherweise ein Unfall bei der Ausübung seiner österlichen Pflichten – saß Meister Lampe direkt vor der Tür einer „Krone“-Redakteurin im Bezirk Neusiedl. Nachdem das Tier partout nicht weghoppeln wollte, packte sie es ein und brachte es zu Tierärztin Claudia Herka auf ihre Wildtierstation im Tierheim Parndorf. Hat der Hase eine Chance zu überleben und wieder ausgewildert zu werden, dann bei ihr.

Neben einigen Babyhäschen, denen sie gerade die Mama ersetzt, landete erst vor einigen Tagen ebenfalls ein Storch bei ihr auf der Station. Das heimliche Wappentier des Burgenlandes wurde vom Sturm gegen eine Hausmauer geweht und hatte sich das Schlüsselbein gebrochen. Helfen bitte auch Sie ihr helfen!

Spenden: BGLD. Raiffeisenbank, IBAN: AT78 3300 0000 0103 4974

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