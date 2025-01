Nach 12 Jahren: Neuer Weihbischof für Steiermark

Johannes Freitag ist 1972 in Knittelfeld geboren und erhielt im Jahr 2000 die Priesterweihe im Grazer Dom. Seit 2023 fungiert der beliebte Geistliche und Theologe als Leiter des obersteirischen Seelsorgeraums An der Eisenstraße – in Trofaiach, Eisenerz und Vordernberg – und ist auch Militärseelsorger.