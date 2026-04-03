Mann (32) stürzt 50 Meter über steiles Gelände ab

Zusammen mit fünf weiteren Personen unternahm der 32-Jährige eine organisierte Tour auf das 3507 Meter hohe „Zuckerhütl“ in den Stubaier Alpen. „Der Aufstieg zum Gipfel über die rund 40 Grad steile Nordrinne verlief problemlos und wurde ohne Seilsicherung durchgeführt“, erklären die Ermittler. Der anschließende Abstieg erfolgte über die Aufstiegsroute – abermals ohne Seilsicherung.