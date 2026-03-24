Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ehrenamtliche Arbeit

Zweite Sparkasse: Hilfe, wenn nichts mehr hilft

Oberösterreich
24.03.2026 14:00
Wie schnell sich das Leben in alle Richtungen verändern kann, weiß Renate Pintzinger (oben) aus ...
Wie schnell sich das Leben in alle Richtungen verändern kann, weiß Renate Pintzinger (oben) aus ihren Beratungen. Die 74-Jährige ist eine von 40 Ehrenamtlichen, die Ratsuchende in Linz unterstützen.(Bild: Sparkasse OÖ_Stiftinger)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ein Projekt, das auf vielen Seiten hilft, wenn sonst nichts mehr hilft: Die Zweite Sparkasse in der Linzer Weingartshofstraße steht nicht nur Menschen mit Geldproblemen zur Verfügung, sondern wird auch noch von pensionierten Sparkasse-OÖ-Mitarbeitern geführt – ehrenamtlich.

0 Kommentare

Es handelt sich also um eine spezielle Bank, die sich die „Krone“ einmal etwas genauer angesehen hat: Wer in finanzielle Schwierigkeiten gerät, fällt auch um viele Privilegien um. Der Zugang zu einem Konto und weitere Unterstützungen sind dann keine Selbstverständlichkeit mehr. Mit der Gründung der Zweiten Sparkasse in Linz haben Organisationen wie Schuldnerhilfe, Schuldnerberatung, Caritas oder Neustart seit 2011 eine Partner-Bank erhalten, an die sie ihre Kunden weiterleiten können.

Emotionale Geschichten bei der Ursachensuche
„Wir unterstützen dann mit Basiskonten, also Girokonten, die nicht ins Minus geraten können, und helfen den Kunden mit gezielter Beratung, wieder auf die Beine zu kommen“, erklärt mit Andrea Pfeiffer die Leiterin der Zweiten Sparkasse Linz. Zuallererst wird ein ehrlicher Blick auf die Einnahmen und Ausgaben geworfen, dann begibt man sich auf die Ursachen-Suche: „Oft verlaufen die Gespräche sehr emotional. Denn hinter jedem Menschen steht ein Schicksal“, so Pfeiffer.

Zitat Icon

Immer mehr Menschen sind von Armut betroffen. Oft verlaufen die Gespräche sehr emotional. Hinter jedem Menschen steht ein Schicksal.

Andrea Pfeiffer, Zweite Sparkasse

In der Regel dauert eine Betreuung vier bis fünf Jahre, ehe die Ratsuchenden wieder in ein reguläres Bankverhältnis übertreten. Bisher wurden bereits 2600 Menschen auf dem Weg aus der finanziellen Not begleitet, aktuell werden rund 1300 Kunden betreut. „Die Tendenz ist steigend. Immer mehr Menschen sind von Armut betroffen. Vor allem die Anzahl an jungen Erwachsenen und Frauen bereitet uns mehr und mehr Sorgen“, klärt Andrea Pfeiffer weiter auf.

Ohne Bezahlung, aber dafür mit viel Herzblut
Ein großer Erfolgsfaktor für die Zweite Sparkasse sind die 40 Mitarbeiter, die sich nach ihrer Pensionierung in der Sparkasse OÖ ehrenamtlich als Berater engagieren. Renate Pintzinger aus Marchtrenk ist eine von ihnen. Die 74-Jährige legt für ihre Berufung genau die richtige Portion Herzblut an den Tag: „Jetzt, da ich selbst in der Pension bin, ist mir bewusst, wie wichtig eine frühzeitige Vorsorge ist.“ Mit so viel Engagement feiert die „Bank der zweiten Chance“ heuer ihr 15-jähriges Bestehen – und wird hoffentlich noch viele Jahre für Hilfesuchende da sein

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
24.03.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Anrainer berichteten von einem lauten Knall, der die Fenster erzittern ließ. Anschließend stieg ...
Zwischenfall in Texas
US-Ölraffinerie explodiert: Warnung an Bevölkerung
Regierungschefin Giorgia Meloni hat ihre Wähler offensichtlich nicht ausreichend mobilisieren ...
Justiz-Referendum
Meloni muss erste schwere Niederlage verdauen
„Frühling der Chancen“
Kongress zeigt Wege zu Klarheit und innerer Stärke
Ölspeicher im US-Staat Texas
Energieagentur warnt:
Schwerste Energiekrise seit Jahrzehnten möglich
Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
130.592 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
109.154 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
106.770 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
3063 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Angriffswelle: Neuartige Rakete trifft Israel
1010 mal kommentiert
Rettungskräfte versammeln sich am Dienstag am Ort eines iranischen Raketenangriffs in Tel Aviv.
Außenpolitik
35-jähriger Grüner wird Bürgermeister von München
947 mal kommentiert
Dominik Krause (rechts) küsst bei der Wahlfeier der Grünen seinen Lebensgefährten auf der Bühne.
Mehr Oberösterreich
Brucknerhaus Linz
Die neue Saison bringt Debüts und Abschiede
Ehrenamtliche Arbeit
Zweite Sparkasse: Hilfe, wenn nichts mehr hilft
Bei Linzer Uni
Kurz nach Banküberfall 67-Jährigen verhaftet
„Nicht akzeptabel“:
Anwalt wollte Berichtsverbot vom Wöginger-Prozess
Berufungs-Teilerfolg
Nach Tötung von Vater in Haft „zu Jesus gefunden“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf