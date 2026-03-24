Zweite Sparkasse: Hilfe, wenn nichts mehr hilft

Ohne Bezahlung, aber dafür mit viel Herzblut

Ein großer Erfolgsfaktor für die Zweite Sparkasse sind die 40 Mitarbeiter, die sich nach ihrer Pensionierung in der Sparkasse OÖ ehrenamtlich als Berater engagieren. Renate Pintzinger aus Marchtrenk ist eine von ihnen. Die 74-Jährige legt für ihre Berufung genau die richtige Portion Herzblut an den Tag: „Jetzt, da ich selbst in der Pension bin, ist mir bewusst, wie wichtig eine frühzeitige Vorsorge ist.“ Mit so viel Engagement feiert die „Bank der zweiten Chance“ heuer ihr 15-jähriges Bestehen – und wird hoffentlich noch viele Jahre für Hilfesuchende da sein