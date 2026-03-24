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Endometriose

Ein Schmerz, der viel zu oft übersehen wird

Oberösterreich
24.03.2026 17:00
Beim Abtasten können erste Hinweise auf Endometriose festgestellt werden.
Beim Abtasten können erste Hinweise auf Endometriose festgestellt werden.(Bild: Halfpoint - stock.adobe.com)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Starke Beschwerden, lange Unsicherheit und psychische Belastung prägen den Alltag vieler betroffener Frauen: Im Endometriose-Monat März rückt die Erkrankung stärker in den Fokus. Und das ist gut so: Denn alleine in Österreich sollen 300.000 Euro Frauen betroffen sein.

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Das ist doch normal“ – und plötzlich sind es Jahre voller Schmerzen. 300.000 Frauen in Österreich sollen betroffen sein, trotzdem bleibt Endometriose oft lange unerkannt. Eine von ihnen ist Verena Buck, Mitglied des Vereins Endometriose Österreich (EndÖ). Sie weiß, wovon sie spricht. „Ich hatte schon als Teenager extreme Schmerzen, konnte teilweise nur noch im Bett liegen“, erzählt sie. Gehört hat sie damals oft einen Satz: „Das ist als Frau normal.“ Die Diagnose bekam sie erst 27 Jahre später, mit 42 Jahren.

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