Ein Schmerz, der viel zu oft übersehen wird

Das ist doch normal“ – und plötzlich sind es Jahre voller Schmerzen. 300.000 Frauen in Österreich sollen betroffen sein, trotzdem bleibt Endometriose oft lange unerkannt. Eine von ihnen ist Verena Buck, Mitglied des Vereins Endometriose Österreich (EndÖ). Sie weiß, wovon sie spricht. „Ich hatte schon als Teenager extreme Schmerzen, konnte teilweise nur noch im Bett liegen“, erzählt sie. Gehört hat sie damals oft einen Satz: „Das ist als Frau normal.“ Die Diagnose bekam sie erst 27 Jahre später, mit 42 Jahren.