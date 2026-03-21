Zwei Festnahmen bei Razzien an Wiener Bahnhöfen

Es war nicht die erste Schwerpunktaktion dieser Art. Heuer fanden bereits 16 solcher fremdenpolizeilichen Kontrollen in Wien statt. Ebenso ist die Exekutive in den anderen Bundesländern höchst aktiv. Das zeige Wirkung, so das Innenministerium. Durch verstärkte Kontrollen und konsequente Abschiebungen sei die Zahl der Aufgriffe illegaler Migranten deutlich zurückgegangen.