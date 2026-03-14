Trauriges Jubiläum für entlastendes Straßenprojekt

Danach machte auch noch Ex-Ministerin Leonore Gewessler dem Verkehrsentlastungsprojekt einen Strich durch die Verkehrsplanung. Und kürzlich war es das Veto des Verfassungsgerichtshofes, das der Verbindung zwischen dem Marchfeld und Wien abermals eine Zeit kostet. Grund sind Schutzgebiete von Fauna und Flora. „Es ist gleichgültig, ob die Trasse ein paar hundert Meter nördlich oder südlich verläuft“, will der Bürgermeister von Gänserndorf, René Lobner, einem Start nicht länger zusehen. Denn mit täglich 35.000 Fahrzeugen, die sich ihren Weg durch die Ortschaften bahnen, sei eine Verkehrsberuhigung für 18.000 Anrainer längst überfällig.