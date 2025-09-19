Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mehr Druck für S 8-Bau

„Bevölkerung leidet, Betriebe meiden die Region“

Niederösterreich
19.09.2025 06:45
Der parteiübergreifende Verein „JA zur S 8“ baut den Druck aus: Es sei mittlerweile eine absolut ...
Der parteiübergreifende Verein „JA zur S 8“ baut den Druck aus: Es sei mittlerweile eine absolut unzumutbare Situation, das Wirtschaftswachstum stagniere.(Bild: Ing. Mag. Franz Staffel)

„Es ist völlig unerträglich geworden“: Bürgermeister Wolfgang Seidl beschreibt als Mitglied des Vereins „JA zur S 8“ die Situation mit eindringlichen Worten. Nach Jahren der Vertröstung samt „guter Worte“ brauche es nun endlich Taten für den Bau der Schnellverbindung, so der Bürgermeister von Markgrafneusiedl bei einer Vereinsversammlung in Strasshof. 

0 Kommentare

Gemeinsam mit anderen Kommunalchefs erhöht man nun gemeinsam den Ruf nach der Realisierung durch eine rasche Verkehrsentlastung – die  Marchfeld-Schnellstraße S 8. „Die Situation nun ist seit Jahren unverändert kritisch“, fordert der  Gemeindechef von Strasshof, Ludwig Deltl, die Notwendigkeit, dass Lebensqualität und wirtschaftliche Perspektiven nicht weiter unter der Situation leiden. Fehlende Planungssicherheit attestiert wiederum Deutsch-Wagrams Gemeindechef Markus Mentl-Weigl: „Die Bevölkerung leidet unter der Belastung, Betriebe halten sich mit Ansiedelungen zurück.“ Vor allem zu den Stoßzeiten morgens und abends erreiche das Verkehrsaufkommen eine Intensität, die weder Bevölkerung noch potenzielle Betriebe in Kauf nehmen wollen bzw. würden.

Lesen Sie auch:
Mitten im Wahlkampf
Polit-Wirbel um brisante Ministeriums-Mail zur S8
11.01.2025
Kritik an Gewessler
S8: Schwarz-blauer Aufschrei nach „grüner Freude“
13.01.2025
Mit einem großen aber
S8: Auch Grüne sind für neue Straßen im Marchfeld
16.01.2025

Verweis auf den „Aufschwung durch die Nordautobahn“
Dies bekräftigt auch Philipp Teufl und verwies auf die positiven Auswirkungen, die durch den Bau der Nordautobahn die Folge waren: „So geht gelungene Infrastrukturpolitik“, poltert der Chef der Wirtschaftskammer Gänserndorf. Vereinsobmann Lukas Zehetbauer, Bürgermeister von Raasdorf, unterstrich ebenfalls die akute Situation und nahm als Obmann des Vereins die Bundesregierung in die Pflicht. Es fehle hier auch schlichtweg die Planungssicherheit für Unternehmer, ergänzt er.

Lautstärke und Vibrationen: Vor allem der Schwerverkehr setzt den Anrainern zu.
Lautstärke und Vibrationen: Vor allem der Schwerverkehr setzt den Anrainern zu.(Bild: P. Huber)

Mandatare traten geeint für „rasches Handeln“ auf 
Auch Dieter Dorner (FPÖ), Rene Zonschits (SPÖ) und René Lobner (ÖVP, Bürgermeister von Gänserndorf) forderten als Landtagsabgeordnete angesichts von 35.000 Fahrzeugen pro Tag parteiübergreifendes Handeln – adressiert an Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ). In der Folge will man nun unter anderem durch eine Plakataktion das Thema wieder verstärkt in den Fokus der Bevölkerung rücken.

Porträt von Andreas Leisser
Andreas Leisser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Russlands Präsident inspiziert die eingesetzten Waffen der Bodentruppen auf dem Übungsgelände ...
Machtdemonstration
Putin in Militäruniform bei Großmanöver „Sapad“
Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
242.199 mal gelesen
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
136.913 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
127.751 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1607 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1242 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1030 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf