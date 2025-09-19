„Bevölkerung leidet, Betriebe meiden die Region“

Gemeinsam mit anderen Kommunalchefs erhöht man nun gemeinsam den Ruf nach der Realisierung durch eine rasche Verkehrsentlastung – die Marchfeld-Schnellstraße S 8. „Die Situation nun ist seit Jahren unverändert kritisch“, fordert der Gemeindechef von Strasshof, Ludwig Deltl, die Notwendigkeit, dass Lebensqualität und wirtschaftliche Perspektiven nicht weiter unter der Situation leiden. Fehlende Planungssicherheit attestiert wiederum Deutsch-Wagrams Gemeindechef Markus Mentl-Weigl: „Die Bevölkerung leidet unter der Belastung, Betriebe halten sich mit Ansiedelungen zurück.“ Vor allem zu den Stoßzeiten morgens und abends erreiche das Verkehrsaufkommen eine Intensität, die weder Bevölkerung noch potenzielle Betriebe in Kauf nehmen wollen bzw. würden.