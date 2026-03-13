Unstoppable
Johannes Aigner is racing toward his next Golden Globe on RTL
The Aigner celebrations show no signs of stopping. On Friday, Johannes Aigner raced to his fourth medal at the 2026 Paralympics—his third gold—in the giant slalom. His sister Veronika also already has three golds and one silver.
Johannes Aigner from Lower Austria has won his third gold medal at the Paralympics in Italy. The 20-year-old won the visually impaired men’s giant slalom in Cortina on Friday with guide Nico Haberl, finishing 0.34 seconds ahead of Italy’s Giacomo Bertagnolli. Like his sister Veronika Aigner, the winner of the downhill and super-G—and third-place finisher in the combined—could add a fifth medal this weekend in the slalom.
The second-best Austrian in the men’s visually impaired class was Michael Scharnagl in seventh place. Overall, Austria has 11 medals (6 gold, 1 silver, 4 bronze) heading into the final two days of the Winter Games.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.