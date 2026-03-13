Johannes Aigner is racing toward his next Golden Globe on RTL

Johannes Aigner from Lower Austria has won his third gold medal at the Paralympics in Italy. The 20-year-old won the visually impaired men’s giant slalom in Cortina on Friday with guide Nico Haberl, finishing 0.34 seconds ahead of Italy’s Giacomo Bertagnolli. Like his sister Veronika Aigner, the winner of the downhill and super-G—and third-place finisher in the combined—could add a fifth medal this weekend in the slalom.