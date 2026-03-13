Tiefe Trauer um einen Firmengründer mit Herz

Trauriger Abschied von Unternehmerlegende Walter Brantner aus Krems in Niederösterreich. Er nahm Menschen wichtiger als Zahlen...
Mit Walter Brantner ist eine prägende Unternehmerpersönlichkeit des Landes gegangen - und vor allem ein Mensch, der Familie, Freundschaft und Zusammenhalt stets über alles stellte. Er starb am 7. März 2026 nach kurzer Krankheit im 86. Lebensjahr im Kreis seiner Familie.
Geboren am 13. Dezember 1940 in Krems als ältestes Kind von Ida und Walter Brantner sen., wuchs er gemeinsam mit seiner Schwester Waltraud in schwierigen Kriegs- und Nachkriegsjahren auf. Trotz aller Entbehrungen erinnerten sich beide später an eine glückliche Kindheit – geprägt von Zusammenhalt und dem starken Fundament der Familie, das Walter Brantner sein ganzes Leben lang tragen sollte.
Weg ins Transportgewerbe
Nach der Pflichtschule machte er eine Mechaniker-Lehre bei der Kremser Firma Zwicker. Doch sein Weg führte ihn bald in das Transportgewerbe – und in das Familienunternehmen. Mit Mut, Weitblick und unermüdlichem Einsatz baute Walter Brantner aus einem kleinen Betrieb einen internationalen Konzern auf. Heute ist das Unternehmen in den Bereichen Transport, Logistik, Recycling und Immobilien in mehreren Ländern tätig und beschäftigt tausende Mitarbeiter.
„Nähe zu den Menschen“
Was ihn jedoch besonders auszeichnete, war nicht der wirtschaftliche Erfolg. Es war seine Nähe zu den Menschen. Ob Arbeiter, Angestellte oder Geschäftspartner - Walter Brantner begegnete jedem auf Augenhöhe. Viele erinnern sich an sein offenes Ohr, seine Herzlichkeit und sein unverwechselbares Lachen. Selbst im hohen Alter war er fast täglich in der Firma, besuchte Standorte und suchte das Gespräch mit den Mitarbeitern.
Früh übergab er die operative Leitung an seinen Sohn Bernd, blieb aber stets ein wichtiger Ratgeber – und vor allem Vater, Mentor und Freund.
Ein Familienmensch
Privat musste Walter Brantner auch schwere Schicksalsschläge tragen. Seine erste Frau Hannelore, mit der er zwei Kinder – Birgit und Bernd – hatte, verstarb 1996 viel zu früh. Als alleinerziehender Vater meisterte er diese schwierige Zeit mit großer Stärke. Später fand er mit seiner zweiten Frau Sonja neues Glück. Gemeinsam wuchs eine liebevolle Patchworkfamilie, und mit den Enkeln Niklas, Moritz, Marie und Felipa wurde sein Familienglück vollkommen.
Neben der Arbeit liebte Walter Brantner die Jagd, gesellige Stunden mit Freunden und das Reisen – stets begleitet von seinem Humor und seiner großen Lebensfreude.
Seine Tochter Birgit beschreibt ihn mit bewegenden Worten: „Papa war mein Held, mein Retter in der Not, mein offenes Ohr und mein Lösungssucher. Er war nicht immer perfekt – aber ziemlich dicht dran.“
Trauer bei Verwandten und Freunden
Und Sohn Bernd sagt: „Mein Vater war nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer, sondern vor allem ein großer Familienmensch. Sein Lachen, seine Gutmütigkeit und seine Großzügigkeit waren einzigartig. Für mich war er Mentor, bester Freund und Lebensmensch.“
Mit Walter Brantner ist ein Mann gegangen, der vieles aufgebaut hat. Was bleibt, ist mehr als ein Unternehmen: Es ist die Erinnerung an einen Menschen, der Spuren in den Herzen hinterlassen hat. Seine Familie wird ihm stets ein liebevolles Andenken bewahren.
