Tiefe Trauer um einen Firmengründer mit Herz

„Nähe zu den Menschen“

Was ihn jedoch besonders auszeichnete, war nicht der wirtschaftliche Erfolg. Es war seine Nähe zu den Menschen. Ob Arbeiter, Angestellte oder Geschäftspartner - Walter Brantner begegnete jedem auf Augenhöhe. Viele erinnern sich an sein offenes Ohr, seine Herzlichkeit und sein unverwechselbares Lachen. Selbst im hohen Alter war er fast täglich in der Firma, besuchte Standorte und suchte das Gespräch mit den Mitarbeitern.