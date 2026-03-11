Saustall ORF | Was zum Himmel stinkt

Was zum Himmel stinkt. Da muss es nicht nur um sexuelle Belästigungen von Mitarbeitern wie etwa in der Causa Weißmann gehen. Da wäre etwa längst das höchst grenzwertige, oft auch grenzüberschreitende Nebenjob-Unwesen abzustellen. Denn da reicht manchen TV- und Radio-Stars das aus unser aller Haushaltsabgaben und durch Werbegelder finanzierte Gehalt nicht, und sie kassieren für Auftritte bei Unternehmen und Institutionen, über die sie mitunter in ihrem Hauptjob unabhängig berichten sollten, ein fettes Körberlgeld. Was ganz massiv stinkt: Trotz aller Reformen, trotz aller Lippenbekenntnisse ist und bleibt die Politik engst und ungesund mit dem sogenannten Staatsfunk verflochten. Es wird interveniert und hineinregiert, dass es ein Graus ist. Und der sogenannte Stiftungsrat? Der stiftet nicht Ruhe, sondern sät als Vollstrecker politischer Wünsche und Befehle nur Mist. Der Stiftungsrat – er müsste uns Gebührenzahler vertreten. Doch er ist bloß Erfüllungsgehilfe der Politik. Das stinkt zum Himmel!