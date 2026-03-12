Tirol: Spritverbrauch bei Diesel-Pkw kaum gesunken

Nur um einen halben Liter pro 100 Kilometer sank der reale Spritverbrauch bei Diesel-Pkw in Tirol in den vergangenen 25 Jahren. Das ergab eine Analyse der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) auf Daten der Statistik Austria. Auch Benzin-Pkw liegen mit einem Verbrauch von 6,5 Litern im Schnitt deutlich darüber. Diesel-Pkw hatten in Tirol zuletzt einen realen Durchschnittsverbrauch von 6,6 Litern pro 100 Kilometer, das sind nur um 0,5 Liter weniger als noch vor 25 Jahren und nur 0,1 Liter weniger als noch vor zehn Jahren.