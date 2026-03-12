Vorteilswelt
25-Jahre-Vergleich

Tirol: Spritverbrauch bei Diesel-Pkw kaum gesunken

Tirol
12.03.2026 07:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Eine Analyse des Verkehrsclubs Österreich mit Daten der Statistik Austria verglich den Verbrauch von Pkw in Tirol in den vergangenen Jahren. Der durchschnittliche Verbrauch sank dabei nur leicht.

0 Kommentare

Nur um einen halben Liter pro 100 Kilometer sank der reale Spritverbrauch bei Diesel-Pkw in Tirol in den vergangenen 25 Jahren. Das ergab eine Analyse der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) auf Daten der Statistik Austria. Auch Benzin-Pkw liegen mit einem Verbrauch von 6,5 Litern im Schnitt deutlich darüber. Diesel-Pkw hatten in Tirol zuletzt einen realen Durchschnittsverbrauch von 6,6 Litern pro 100 Kilometer, das sind nur um 0,5 Liter weniger als noch vor 25 Jahren und nur 0,1 Liter weniger als noch vor zehn Jahren.

Grund für den geringen Rückgang sei der Trend zu immer größeren und schwereren Modellen. Dieser mache die Einsparungen trotz vieler Fortschritte zunichte.

Forderungen durch VCÖ
Der VCÖ sieht zum einen die EU-Politik gefordert, um durch Vorgaben an die Hersteller zu sparsameren Modellen zu sorgen. Zum anderen brauche es Anreize für den öffentlichen Verkehr und den Ausbau der Rad-Infrastruktur.

Tirol

