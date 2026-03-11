Focus on health
After victory: ÖSV eagle ends season early!
After his victory in the Super Team competition together with Daniel Tschofenig last weekend in Lahti, Jan Hörl has now announced that he is ending the ski jumping season early. Persistent back problems have led him to this decision.
"I am ending my season with a victory in the Super Team in Lahti. After winning gold at the Olympic Games, I am very satisfied with the season, even if not everything went perfectly," Hörl said in a statement.
Olympic gold as the crowning glory
The ÖSV eagle will therefore not be traveling to the upcoming World Cup weekend in Oslo. Instead, he wants to focus on his health and recovery. "I've been dealing with back problems for too long now. My focus is therefore on getting my health under control in the long term through therapy," Hörl concluded.
Like many of his teammates, Hörl experienced ups and downs this season. However, the 27-year-old was particularly delighted to win Olympic gold in the super team competition together with Stephan Embacher.
