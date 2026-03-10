Skitourenrennen: 1600 Höhenmeter in einer Stunde

Schon der Start hatte es in sich. Aufgrund der warmen Temperaturen und der bereits weit fortgeschrittenen Schneeschmelze im Tal mussten die ersten 300 Höhenmeter zu Fuß zurückgelegt werden – mit den Tourenski am Rucksack. Erst danach konnten die Athleten in die Bindungen steigen und den langen Aufstieg in Angriff nehmen.