Steine und Äste von Brücke: Fahrzeug beschädigt

Graz schnappt sich VSV – KAC „pickt“ Fehervar
Viertelfinale ist fix
Das war lebensgefährlich: Ein Autolenker musste am Sonntag auf der Inntalautobahn (A12) in Tirol erleben, wie sein Fahrzeug plötzlich von einem Gegenstand getroffen wurde. Die irren Hintergründe waren bald klar.
Sonntagmittag lenkte der 50-jährige Einheimische seinen Pkw auf der Inntalautobahn von Westen kommend in Fahrtrichtung Kufstein. Gegen 12.35 Uhr passierte der Lenker die sogenannte Sieglangerbrücke im Gemeindegebiet von Innsbruck.
Stein und Äste verwendet
In diesem Augenblick warfen offenbar Unbekannte Steine und Äste von der Brücke auf die Autobahn, wodurch das Fahrzeug im Bereich der Windschutzscheibe beschädigt wurde. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt. Die Ermittlungen der Polizei zur Täterschaft laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.