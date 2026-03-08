Steine und Äste von Brücke: Fahrzeug beschädigt

Stein und Äste verwendet

In diesem Augenblick warfen offenbar Unbekannte Steine und Äste von der Brücke auf die Autobahn, wodurch das Fahrzeug im Bereich der Windschutzscheibe beschädigt wurde. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt. Die Ermittlungen der Polizei zur Täterschaft laufen.