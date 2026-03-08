Halbmarathon-Traumzeiten bei Traumtag im Prater

Vor gut einem Monat hatte Cordula Lassacher in Cordilló im Straßenlauf über 10 km mit 32:51 schon ihre ganz großartige Form gezeigt. Damit hatte sie sich auch über diese Strecke auf den dritten Platz der „ewigen“ ÖLV-Bestenliste vorgeschoben - wie jetzt im Halbmarathon. Schnelller als Cordi waren aus dem Bereich des ÖLV bisher nur Julia Mayer (1:11:09) und Andrea Mayr (1:11:34). Lassacher, die heuer auch schon eine ÖLV-Bestzeit über 15 km gelaufen war, sagte zu, dass sie am VCM-Wochenende am 18.April über 5 km starten wird. Ansonsten bleibt sie heuer vor allem weiter den 10 km und den 10.000 m treu. Was langfristig passiert, stehe in den Sternen. „Ich bin ja erst 22 Jahre alt!“