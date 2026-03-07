Babler und sein „Euch“ | Nur eine Atempause

Babler und sein „Euch“. Das muss man anerkennen: Parteitage – die sind Andreas Bablers Heimspiel. Wenn er das Rednerpult entert, dann ist er ganz in seinem Metier. Von der ersten Sekunde an steht er in hellen Flammen. Er brennt und vermag, diese Hitze auf das Publikum zu übertragen. Laut und atemlos nimmt er sich und die Delegierten mit auf eine Reise durch so gut wie alle Themenbereiche, die sozialdemokratische Funktionärinnen und Funktionäre bewegen, zumindest bewegen könnten oder sollten. Alle, alle versucht er dabei zu bedienen. Das gewiss meistverwendete Wort in seiner gestrigen einstündigen Rede: „euch“. „Euch“, also den Delegierten, dankte er in zig Varianten, mit „euch“ will er teilen, mit „euch“ will er kämpfen, „euch“, sagt er auch, „mog i einloden“. Denn mit „euch“ will er in eine „neue, bessere Zukunft“ schreiten.