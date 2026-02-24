Roter Vizebürgermeister legt seine Ämter zurück

Einen neuen Stellvertreter muss sich Stadtchef Peter Reitzner in Wilhelsburg, Bezirk St. Pölten, suchen. Denn Vizebürgermeister Mario Springer (SPÖ) wird sich aus der Kommunalpolitik zurückziehen.
Am Montag hat Springer den Bürgermeister über seinen Schritt informiert. Er werde „nach reiflicher und sorgfältiger Überlegung“ seine Funktion als Vizebürgermeister sowie alle seine Parteiämter innerhalb der SPÖ-Wilhelmsburg „mit sofortiger Wirkung“ zurücklegen. Springer betont: „Diese Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen.“
Wertvolle Erfahrungen
Allerdings habe er sich zu diesem Schritt entschlossen, weil er sich in den kommenden Jahren verstärkt um seiner Familie und seinem beruflichen Werdegang widmen möchte: „Beide Bereiche verdienen meine volle Aufmerksamkeit und auch das notwendige Maß an Zeit.“ Springer erklärt, dass er in den vergangenen Monaten viele wertvolle Erfahrungen sammeln konnte, wofür er sehr dankbar sei: „Wilhelmsburg wird für mich immer meine Heimat belieben, und ich werde die Entwicklung unserer Stadt mit großem Interesse verfolgen.“
