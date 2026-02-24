Roter Vizebürgermeister legt seine Ämter zurück

Wertvolle Erfahrungen

Allerdings habe er sich zu diesem Schritt entschlossen, weil er sich in den kommenden Jahren verstärkt um seiner Familie und seinem beruflichen Werdegang widmen möchte: „Beide Bereiche verdienen meine volle Aufmerksamkeit und auch das notwendige Maß an Zeit.“ Springer erklärt, dass er in den vergangenen Monaten viele wertvolle Erfahrungen sammeln konnte, wofür er sehr dankbar sei: „Wilhelmsburg wird für mich immer meine Heimat belieben, und ich werde die Entwicklung unserer Stadt mit großem Interesse verfolgen.“