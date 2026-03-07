Beinahe ging ein Fahrzeug in Flammen auf

Teils schwere Mängel – ein Fahrzeug lief sogar Gefahr, demnächst in Flammen aufzugehen – stellten Beamte bei Fahrzeugkontrollen am vergangenen Mittwoch in Weiz fest.
Starker Motorölverlust mit erheblicher Brandgefahr, manipulierte Abgasanlagen, massive Durchrostungen und erhebliche Reifenbeschädigungen – kaum zu glauben, wie so manch Lenker mit seinem Fahrzeug in der Steiermark unterwegs ist – und somit nicht nur sich selbst, sondern auch andere in Gefahr bringt. Genau diese und noch viele weitere Mängel stellten Beamte der Bezirksverkehrsgruppe Weiz mit dem Prüfzug der steiermärkischen Landesregierung der Abteilung 16 einmal mehr bei einer ganztägigen Kontrolle am vergangenen Mittwoch in Weiz fest.
Bei den kontrollierten Fahrzeugen konnten 21 Mängel mit „Gefahr im Verzug“ festgestellt werden. 59 Anzeigen wurden erstattet und zehn Kennzeichen abgenommen – die betroffenen Lenker durften natürlich nicht mehr weiterfahren.
