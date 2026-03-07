Beinahe ging ein Fahrzeug in Flammen auf

Starker Motorölverlust mit erheblicher Brandgefahr, manipulierte Abgasanlagen, massive Durchrostungen und erhebliche Reifenbeschädigungen – kaum zu glauben, wie so manch Lenker mit seinem Fahrzeug in der Steiermark unterwegs ist – und somit nicht nur sich selbst, sondern auch andere in Gefahr bringt. Genau diese und noch viele weitere Mängel stellten Beamte der Bezirksverkehrsgruppe Weiz mit dem Prüfzug der steiermärkischen Landesregierung der Abteilung 16 einmal mehr bei einer ganztägigen Kontrolle am vergangenen Mittwoch in Weiz fest.