Arbeiter (48) von Motorsäge am Bein erwischt

Ein schwerer Forstunfall erschütterte am Freitag in St. Ruprecht an der Raab: Beim Fällen eines Baumes verfing sich die Säge in einem umstürzenden Stamm. Die Säge schnellte aus der Schnittstelle heraus und traf einen danebenstehenden 48-Jährigen am Unterschenkel, der eine tiefe Schnittverletzung erlitt.