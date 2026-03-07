Arbeiter (48) von Motorsäge am Bein erwischt

Mast-Skandal: Verfahren gegen Besitzer eingestellt
„Kein Tatnachweis“
Ein 33-Jähriger fällte in St. Ruprecht an der Raab einen Baum, als sich plötzlich die Säge in der Schnittstelle verfing. Als sie herausschnellte, geschah das Unglück...
Ein schwerer Forstunfall erschütterte am Freitag in St. Ruprecht an der Raab: Beim Fällen eines Baumes verfing sich die Säge in einem umstürzenden Stamm. Die Säge schnellte aus der Schnittstelle heraus und traf einen danebenstehenden 48-Jährigen am Unterschenkel, der eine tiefe Schnittverletzung erlitt.
Nach der Erstversorgung wurde der Mann per Rettungshubschrauber zum LKH Graz geflogen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.
