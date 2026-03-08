Vorteilswelt
Turnier abgesagt

Kriegslärm statt beruhigendem Pferde-Schnauben

08.03.2026 12:15
Wegen der kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten wurde das erste Springturnier, das in Doha hätte stattfinden sollen, abgesagt.
Wegen der kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten wurde das erste Springturnier, das in Doha hätte stattfinden sollen, abgesagt.(Bild: Krone KREATIV/zVg., Max Kühner)
Porträt von Sophie Hartl
Von Sophie Hartl

Eigentlich sollte das Donnern von Pferdehufen zu hören sein, stattdessen wird der Boden von Bombeneinschlägen erschüttert. Eigentlich sollte es ein schöner Auftakt der Global Champions Tour sein, stattdessen ist der blaue Himmel durchzogen von Bomben. Das erste Springturnier, das in Doha hätte stattfinden sollen, wurde wegen der kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten abgesagt.

„Es war richtig arg. Zuerst sind die Alarme auf den Handys losgegangen und dann hat man sich schon versucht, in Gebäuden in Sicherheit zu bringen. Als nächstes hat man auch schon die Bomben am Himmel gesehen“, schildert Max Kühner, Österreichs bester Springreiter. Was mit großartigen ersten Turnieren begonnen hat, endete somit in Schrecken und Unsicherheit.

(Bild: zVg.)
(Bild: zVg.)

„Unsere Pferde haben die überfliegenden Bomben mit ihrem Urvertrauen gelassen genommen“, erklärt Max Kühner. Kühner selbst ist zwar nicht mehr vor Ort, dafür aber einige seiner Teammitglieder und teuren Pferde. Weil wichtige Flughäfen rund um Doha gesperrt waren, waren Ein- und Ausreisen nicht möglich. Somit waren einige Reiter, Pfleger und Pferde auf dem hochmodernen Reitsportzentrum AI Shaqab gefangen. „Noch sind vier Leute und sieben Pferde unten, wobei wir bereits einige Pferde nach Europa holen können“, erklärt Kühner.

Pferde besser dran als Menschen
Den Pferden vor Ort geht es laut Kühner aber gut, sie sind Trubel gewohnt und die Raketen, sind für sie nichts anderes als Klatschen vom Publikum. „Sie wissen nicht, was da wirklich vor sich geht. Die Tiere sind momentan wesentlich entspannter als wir Menschen“, erklärt Kühner. Das ausgefallene Turnier der Global Champions Tour wird nicht mehr nachgeholt, sondern geht mit den weiter geplanten Turnieren in anderen Ländern weiter. Auch der katarische Fußballverband hat bereits sämtliche Spiele abgesagt.

(Bild: Sophie Hartl)
(Bild: Sophie Hartl)

Dennoch versucht die Reiterwelt vor Ort optimistisch zu bleiben. Geplant sei, die Doha Equestrian Tour bereits nächstes Wochenende wieder fortzusetzen. Natürlich werden jene, die aus Sicherheitsgrüngen nicht an einem Turnier teilnehmen wollen, nicht mit Sanktionen bestraft.

