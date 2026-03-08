Kriegslärm statt beruhigendem Pferde-Schnauben

Pferde besser dran als Menschen

Den Pferden vor Ort geht es laut Kühner aber gut, sie sind Trubel gewohnt und die Raketen, sind für sie nichts anderes als Klatschen vom Publikum. „Sie wissen nicht, was da wirklich vor sich geht. Die Tiere sind momentan wesentlich entspannter als wir Menschen“, erklärt Kühner. Das ausgefallene Turnier der Global Champions Tour wird nicht mehr nachgeholt, sondern geht mit den weiter geplanten Turnieren in anderen Ländern weiter. Auch der katarische Fußballverband hat bereits sämtliche Spiele abgesagt.