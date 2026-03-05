Ohne Frauenpower geht auf Bauernhöfen gar nichts

„Wir wollen den Männern nichts wegnehmen!“

Der vielfältige Betrieb der Familie Gutleben ist ein Paradebeispiel für Frauenpower in der Landwirtschaft. Die Eltern – Karl und Maria – haben es vorgelebt, die beiden jüngsten der insgesamt fünf Töchter führen den Hof nun. Landesbäuerin Helga Brunschmid – sie tritt bei der Wahl im November nicht mehr an – hat den Ort bewusst ausgewählt, um die Schwerpunkte für das heurige internationale UNO-Jahr der Bäuerinnen zu präsentieren. „Keine Sorge, wir wollen den Männern nichts wegnehmen. Aber wir möchten aufzeigen, wie wichtig die Bäuerin auf jedem Hof ist – nämlich mindestens gleich wichtig, wie der Bauer selbst“, sagte Brunschmid vorweg. Das wissen die Betroffenen aber sowieso am besten. Oft ist die Frau der Grund dafür, dass ein Hof überhaupt weitergeführt werden kann: Sie spielt (unter anderem) auf die Kindererziehung und die Tatsache an, dass viele Männer nebenbei noch einem Job nachgehen müssen. Den Stellenwert der Frau in der Landwirtschaftskammer Tirol unterstreicht auch, dass diese bereits seit 1962 in Gremien vertreten sind.