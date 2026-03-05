Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jahr der Bäuerinnen

Ohne Frauenpower geht auf Bauernhöfen gar nichts

Tirol
05.03.2026 11:00
Frauenpower in Ranggen (v. li.): Martina, Maria und Barbara Gutleben vom gleichnamigen Hof.
Frauenpower in Ranggen (v. li.): Martina, Maria und Barbara Gutleben vom gleichnamigen Hof.(Bild: Markus Gassler)
Porträt von Markus Gassler
Von Markus Gassler

2026 ist das UNO-Jahr der Bäuerinnen. Aus diesem Anlass lud Tirols Landesbäuerin Helga Brunschmid auf den Hof der Familie Gutleben in Ranggen – und frau zeigte dort auch Probleme auf.

0 Kommentare

Auch wenn in Tirol derzeit nur jede 5. Landwirtschaft – das sind knapp 2200 – von einer Frau geführt wird, kann man mit Fug und Recht behaupten: Ohne Frau geht auf den heimischen Höfen gar nichts. „Ab und zu fehlt es zwar an der Kraft, aber nicht selten ist das Köpfchen wichtiger“, sagt Martina Gutleben selbstbewusst. Sie weiß, wovon sie spricht, hat sie doch mit ihrer Schwester Barbara den elterlichen Hof in Ranggen übernommen. Apropos Köpfchen: Beim Hofschankgesetz gäbe es die eine oder andere Schikane, die dringend überarbeitet bzw. abgeschafft gehöre.“

„Wir wollen den Männern nichts wegnehmen!“
Der vielfältige Betrieb der Familie Gutleben ist ein Paradebeispiel für Frauenpower in der Landwirtschaft. Die Eltern – Karl und Maria – haben es vorgelebt, die beiden jüngsten der insgesamt fünf Töchter führen den Hof nun. Landesbäuerin Helga Brunschmid – sie tritt bei der Wahl im November nicht mehr an – hat den Ort bewusst ausgewählt, um die Schwerpunkte für das heurige internationale UNO-Jahr der Bäuerinnen zu präsentieren. „Keine Sorge, wir wollen den Männern nichts wegnehmen. Aber wir möchten aufzeigen, wie wichtig die Bäuerin auf jedem Hof ist – nämlich mindestens gleich wichtig, wie der Bauer selbst“, sagte Brunschmid vorweg. Das wissen die Betroffenen aber sowieso am besten. Oft ist die Frau der Grund dafür, dass ein Hof überhaupt weitergeführt werden kann: Sie spielt (unter anderem) auf die Kindererziehung und die Tatsache an, dass viele Männer nebenbei noch einem Job nachgehen müssen. Den Stellenwert der Frau in der Landwirtschaftskammer Tirol unterstreicht auch, dass diese bereits seit 1962 in Gremien vertreten sind.

„In diesen sind wir unterbesetzt – wir streben einen Anteil von 30 Prozent an. Davon sind wir weit entfernt, was aber nicht immer die Schuld der Männer ist“, führt Brunschmid dazu an. Und eine Frau an der Spitze der Kammer? Bis dahin wird wohl noch viel Wasser den Inn hinunterrinnen

Die Hofschank der Familie Gutleben in Itzelranggen.
Die Hofschank der Familie Gutleben in Itzelranggen.(Bild: Markus Gassler)

“Bäuerin sein ist mehr Berufung als Beruf“
Stolz ist man in der Kammer, dass sich immer mehr Frauen fort- und weiterbilden, wie die Leiterin der Lehrlings- und Fachausbildungsstelle Nikola Kirchler weiß: „Wir bieten in Summe 16 verschiedene Berufsbilder an – teilweise haben wir eine Frauenquote von 50 Prozent.“ Der Anteil jener, die einen Hof übernehmen, liegt aktuell bei 30 Prozent!“

Landesbäuerin Helga Brunschmid und ie Leiterin der Lehrlings- und Fachausbildungsstelle in der ...
Landesbäuerin Helga Brunschmid und ie Leiterin der Lehrlings- und Fachausbildungsstelle in der Landwirtschaftskammer Tirol, Nikola Kirchler (re.).(Bild: Markus Gassler)

Eine davon ist eben Martina Gutleben, die auch stolze landwirtschaftliche Meisterin ist, ihre Schwester Barbara ist die „Winzerin“ (Facharbeiterin für Weinbau und Kellerwirtschaft in Tirol genannt) am Hof. Gemeinsam „schupfen“ sie das elterliche Erbe – natürlich nach wie vor mit tatkräftiger Unterstützung der Eltern. Und wenn Mama Maria sagt, dass „Bäuerin sein mehr Berufung als Beruf“ ist, trifft sie den Nagel auf den Kopf. Ohne Frauenpower am Bauernhof geht eben nichts mehr!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
05.03.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
447.902 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
361.908 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
278.385 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
2718 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2601 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
2058 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf