Mopedfahrer kracht in entgegenkommenden Pkw

Verletzungen unbestimmten Grades

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der junge Oststeirer über die Leitplanke in den Bereich der Bahngleise geschleudert. Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Der Jugendliche war vor Ort ansprechbar, erlitt laut Polizei allerdings Verletzungen unbestimmten Grades.