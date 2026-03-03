Mopedfahrer kracht in entgegenkommenden Pkw

Schwerer Verkehrsunfall Montagnachmittag in Gleisdorf (Bezirk Weiz) in der Steiermark: Ein 16-jähriger Mopedfahrer krachte frontal in einen entgegenkommenden Pkw.
Gegen 17.30 Uhr geriet der Jugendliche mit seinem Moped auf der Europastraße in Gleisdorf aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn – dort krachte der 16-Jährige nach dem Bahnübergang frontal in den entgegenkommenden Pkw einer 25-jährigen Steirerin.
Verletzungen unbestimmten Grades
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der junge Oststeirer über die Leitplanke in den Bereich der Bahngleise geschleudert. Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Der Jugendliche war vor Ort ansprechbar, erlitt laut Polizei allerdings Verletzungen unbestimmten Grades.
Er musste nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz in die Grazer Kinderklinik gebracht werden. Die durchgeführten Alkotests bei beiden Unfallbeteiligten verliefen negativ.
