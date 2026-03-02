Vorteilswelt
Grazer Elevate

Das Festival wirft seinen Kunstschatten voraus

Steiermark
02.03.2026 15:30
Maxime Denuc ist gleich mehrfach beim Elevate vertreten
Maxime Denuc ist gleich mehrfach beim Elevate vertreten(Bild: Andrea Avezzù (courtesy of La Biennale di Venezia))
Porträt von Michaela Reichart
Von Michaela Reichart

Am Donnerstag startet das Elevate-Festival mit einem umfangreichen Diskurs- und Musikprogramm durch. Für die ganz Ungeduldigen gibt es eine Reihe von Kunstinstallationen zu sehen, die wie in den Vorjahren schon vor der offiziellen Eröffnung das Stadtbild beleben.

Ganz persönliche Perspektiven auf das diesjährige Festivalmotto „Vital Signs“ präsentieren aktuell zehn künstlerische Positionen quer durch die Grazer Innenstadt. Darunter finden sich klingende Namen wie Oliver Ressler, der am Forum Stadtpark seinen Leitspruch  „Property Will Cost Us the Earth“ angebracht hat, oder Nava Ebrahimi, die auf der BIX-Medienfassade des Kunsthauses verdichtete Poesie aufleuchten lässt.

Wenn es um klare politische Statements und aufrechte Haltung geht, darf auch das Duo zweintopf nicht fehlen. Auf einer Litfaßsäule am Glacis/Ecke Franz-Graf-Allee gehen Eva Pichler und Gerhard Pichler einen Pakt mit einer steinernen Faust ein.

zweintopf spielt mit der steinernen Faust (Glacis/Franz Graf Allee)
zweintopf spielt mit der steinernen Faust (Glacis/Franz Graf Allee)(Bild: Zanshin Kuge)

Nicht nur Plakatflächen, auch Leerstände werden bespielt
Erstmals wird auch ein Leerstand bespielt. Im ehemaligen „Libro“ auf dem Grazer Lendplatz nutzen die Fotokünstler Anna Breit, Neven Allgeier und Philippe Gerlach die Schaufenster für ihre eindrucksvollen Arbeiten. Unweit davon gewährt Florian Pfaffenberger auf einer alten Plakatwand einen Einblick in seine postdigitale, traumhafte Bildsprache.

Die Schaufenster am Lendplatz dienen Anna Breit, Neven Allgeier und Philippe Gerlach als ...
Die Schaufenster am Lendplatz dienen Anna Breit, Neven Allgeier und Philippe Gerlach als Ausstellungsfläche.(Bild: Zanshin Kuge)

Ein weiterer Leerstand am Volksgarten dient Evelyn Plaschg als Schaufenster für ihre Malerei, während Kristýna Kulíková eine Plakatwand in der Franz-Graf-Allee für eine Collage aus popkulturellen Fragmenten nutzt. Und Gergo Kovács sorgt am Radweg am Kaiser Franz Josef Kai für außergewöhnliche Wegmarken. Die Plakatwand am Geidorfplatz gehört schließlich der Malerei von Omar El Sadek.

Überschneidung von Musik und bildender Kunst
An der Schnittstelle von Musik- und Kunstprogramm findet sich Komponist und Musiker Maxime Denuc, der heuer nicht nur die Musik für den Lift im Schloßberg beisteuert, sondern auch eine poetische Installation im Grazer Mausoleum, wo er gemeinsam mit Kris Verdonck computergesteuerte Orgelpfeifen mit Licht und Bewegung kombiniert. Die Installation unter dem Titel „Elevations“ ist ab 6. März, 11 Uhr zu erleben, die Music for Elevators wird dann um 12 Uhr vorgestellt.

Steiermark
02.03.2026 15:30
