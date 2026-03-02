Das Festival wirft seinen Kunstschatten voraus

Überschneidung von Musik und bildender Kunst

An der Schnittstelle von Musik- und Kunstprogramm findet sich Komponist und Musiker Maxime Denuc, der heuer nicht nur die Musik für den Lift im Schloßberg beisteuert, sondern auch eine poetische Installation im Grazer Mausoleum, wo er gemeinsam mit Kris Verdonck computergesteuerte Orgelpfeifen mit Licht und Bewegung kombiniert. Die Installation unter dem Titel „Elevations“ ist ab 6. März, 11 Uhr zu erleben, die Music for Elevators wird dann um 12 Uhr vorgestellt.