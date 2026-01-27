Kräftiges Lebenszeichen in angespannter Situation

(Kein) Bekenntnis zu internationalem Festival

Als „unerfreuliches Thema“ bezeichnet Bernhard Steirer die Subventionskürzung von 70.000 Euro, vor allem, weil es bis jetzt keine Begründung dafür gibt. Auch das Vertrösten auf Projektförderungen ist zweischneidig. „Bis heute wissen wir nicht, um wie viel und wie wir um diese ansuchen sollen. Die Entscheidung dazu fällt erst nach dem Festival“, zeigt sich Steirer enttäuscht. Verständnislos sind auch Grazer Wirtschaftstreibende, sorgt das Elevate-Festival allein durch etwa 2400 Nächtigungen für gute Geschäfte in sonst wenig gebuchten Zeiten.