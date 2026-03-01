Aus für Amtsgeheimnis: „Gesetz ist kein Monster“

Das mit 1. September 2025 in Kraft getretene Informationsfreiheitsgesetz ist ein Meilenstein für mehr Transparenz – für Oppositionelle, Journalisten, ja jeden Österreicher. Konnten unter dem Deckmantel des Amtsgeheimnisses Behörden- und Volksvertreter nach Belieben schalten und walten, sind sie nun verpflichtet, auf Wunsch Auskunft zu geben: über Geldflüsse, politische Entscheidungen und die Hintergründe, die dazu führten.