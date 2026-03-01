Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Grüne ziehen Bilanz

Aus für Amtsgeheimnis: „Gesetz ist kein Monster“

Steiermark
01.03.2026 18:00
Kontrollsprecher Lambert Schönleitner von den Grünen
Kontrollsprecher Lambert Schönleitner von den Grünen(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Gerald Schwaiger

Seit 1. September ist das Informationsfreiheitsgesetz in Österreich in Kraft. Die steirischen Grünen ziehen nach einem halben Jahr Bilanz – und knöpfen sich jetzt die Lkw-Maut vor, die allein in der Steiermark 70 Millionen Euro in die Landeskassen spülen könnte.

0 Kommentare

Das mit 1. September 2025 in Kraft getretene Informationsfreiheitsgesetz ist ein Meilenstein für mehr Transparenz – für Oppositionelle, Journalisten, ja jeden Österreicher. Konnten unter dem Deckmantel des Amtsgeheimnisses Behörden- und Volksvertreter nach Belieben schalten und walten, sind sie nun verpflichtet, auf Wunsch Auskunft zu geben: über Geldflüsse, politische Entscheidungen und die Hintergründe, die dazu führten.

„Transparenz passiert nicht freiwillig. Sie passiert erst, wenn man sie erzwingt“, sagt Lambert Schönleitner, Kontrollsprecher der steirischen Grünen. „Das von den Grünen in der Bundesregierung erkämpfte Informationsfreiheitsgesetz bricht das gängige System der Verschwiegenheit auf.“

Ein Bericht zum Rettungsdienst musste auf Anfrage veröffentlicht werden.
Ein Bericht zum Rettungsdienst musste auf Anfrage veröffentlicht werden.(Bild: Christian Jauschowetz)

Rettungsbericht wurde öffentlich
Der Obersteirer und seine Parteikollegen nutzen die neuen Möglichkeiten seit einem halben Jahr konsequent und ziehen nun eine positive Zwischenbilanz. So musste die Landesregierung einen fertigen Expertenbericht zum steirischen Rettungswesen, der unter Verschluss gehalten worden war, herausrücken. Zu Bedarfszuweisungen – jährlich fließen 165 Millionen Euro an die Gemeinden – gab es konkrete Auskünfte, ebenso zu Sozialkürzungen.

Lesen Sie auch:
Ab September müssen Gemeinden Informationen von allgemeinem Interesse veröffentlichen.
Krone Plus Logo
Neue Ära in Gemeinden
Amtsgeheimnis fällt: „Haben nichts zu verbergen“
25.07.2025

Jetzt knöpft sich die Öko-Partei via Anfrage die Lkw-Maut vor, deren Einführung der Steiermark 70 Millionen Euro jährlich bringen würde. Geld, das man zur Sanierung der Straßen gut brauchen könnte. Lambert Schönleitner: „Das Gesetz ist kein Monster, das zu mehr Bürokratie führt. Vielmehr schlägt es das Monster Amtsgeheimnis endlich in die Flucht!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
01.03.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
414.273 mal gelesen
Außenpolitik
Trump: „48 Anführer getötet“ ++ „Sie wollen reden“
257.008 mal gelesen
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
100.329 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5270 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump: „48 Anführer getötet“ ++ „Sie wollen reden“
3157 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl uneinholbar voran, Babler ringt um Relevanz
813 mal kommentiert
Kickl hat seine Kanzlerschaft im Blick, Babler blickt seinem Parteitag entgegen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf