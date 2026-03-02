Das ewige Geheimnis der Steinmetze

Ein stummes Vermächtnis

Einer, der dieses stumme Vermächtnis mit besonderer Nähe erlebt hat, ist der in Ehren ergraute Steinmetz Anton Muhr! Mit leuchtenden Augen erinnert er sich: „Ich war – noch ehe ich in den Dienst der Gendamerie trat – mit dem Stift Lilienfeld und dessen Personen verbunden! So habe ich zum ersten Mal erfahren und auch gesehen, dass es in der Zisterzienserabtei schon immer normal war, dass sich die Steinmetze den Namen sogar außen am Stein eingravierten. Ich war also als Steinmetz nicht ganz allein, aber – die Ausnahme – noch lebend unter den Meistern dieser Zunft und bin daher tatsächlich auf Erden noch immer in Verbindung mit dem Stift!“ Seine eigenen Initialen hat er mit Genehmigung des damaligen Abtes Norbert dort ebenfalls verewigt: 19 AM 62, diskret gemeißelt beim Eingang der Justinus-Kapelle – ein moderner Gruß an eine jahrhundertealte Tradition.