Einbrecher suchten Talstation von Gondelbahn heim

Unbekannte Einbrecher trieben in der Nacht auf Montag in Osttirol ihr Unwesen! Schauplatz des Coups war die Talstation einer Gondelbahn. Die Täter durchsuchten dort Büroräumlichkeiten und ließen einen Standtresor mit Wechselgeld mitgehen. Die Polizei hofft jetzt auf mögliche Hinweise.
Irgendwann zwischen 22 Uhr und 7.30 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zutritt zur Talstation der Goldriedbergbahn in Matrei in Osttirol. „Dort durchsuchten die Täter die Büroräumlichkeiten sowie den Kassenbereich und brachen zwei weitere Innentüren auf“, so die Polizei.
Einen Standtresor mit Wechselgeld entwendeten die Täter und transportierten ihn ab.
Den Kriminellen sei es schlussendlich auch gelungen, einen Tresor aufzubrechen – dieser sei jedoch leer gewesen. Auch die Kellerräumlichkeiten seien durchwühlt worden.
Ermittler hoffen auf Zeugen
Die Höhe des entstandenen Schadens kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Von den nächtlichen Einbrechern fehlt bis dato jede Spur. Die Ermittler hoffen jetzt auf mögliche Augenzeugen.
Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Matrei in Osttirol unter der Telefonnummer: 059 133/7234.
