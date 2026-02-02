Vorteilswelt
Tresor gestohlen

Einbrecher suchten Talstation von Gondelbahn heim

Tirol
02.02.2026 14:48
Die Talstation der Goldriedbahn war Schauplatz des Einbruchs (Archivbild).
Die Talstation der Goldriedbahn war Schauplatz des Einbruchs (Archivbild).(Bild: Martin Oberbichler)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Unbekannte Einbrecher trieben in der Nacht auf Montag in Osttirol ihr Unwesen! Schauplatz des Coups war die Talstation einer Gondelbahn. Die Täter durchsuchten dort Büroräumlichkeiten und ließen einen Standtresor mit Wechselgeld mitgehen. Die Polizei hofft jetzt auf mögliche Hinweise.

Irgendwann zwischen 22 Uhr und 7.30 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zutritt zur Talstation der Goldriedbergbahn in Matrei in Osttirol. „Dort durchsuchten die Täter die Büroräumlichkeiten sowie den Kassenbereich und brachen zwei weitere Innentüren auf“, so die Polizei.

Zitat Icon

Einen Standtresor mit Wechselgeld entwendeten die Täter und transportierten ihn ab.

Die Polizei

Den Kriminellen sei es schlussendlich auch gelungen, einen Tresor aufzubrechen – dieser sei jedoch leer gewesen. „Einen Standtresor mit Wechselgeld entwendeten die Täter und transportierten ihn ab.“ Auch die Kellerräumlichkeiten seien durchwühlt worden.

Ermittler hoffen auf Zeugen
Die Höhe des entstandenen Schadens kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Von den nächtlichen Einbrechern fehlt bis dato jede Spur. Die Ermittler hoffen jetzt auf mögliche Augenzeugen.

Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Matrei in Osttirol unter der Telefonnummer: 059 133/7234.

Tirol

