Einbrecher suchten Talstation von Gondelbahn heim

Unbekannte Einbrecher trieben in der Nacht auf Montag in Osttirol ihr Unwesen! Schauplatz des Coups war die Talstation einer Gondelbahn. Die Täter durchsuchten dort Büroräumlichkeiten und ließen einen Standtresor mit Wechselgeld mitgehen. Die Polizei hofft jetzt auf mögliche Hinweise.