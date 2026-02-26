Wo ein Gastgarten, da auch ein „Häusl“ für alle

Wer will mich? Holprige Suche nach Immobilien

Für wen ist die Landeshauptstadt da und wen fördert sie? Diese Frage beschäftigte den Innsbrucker Gemeinderat bei gleich zwei Objekten, für die die Stadt einen Mieter sucht. Zuerst war der Bogen 40 Thema, der seit mehr als einem Jahr leer steht. Nur durch ein Minderheitenvotum kam das Thema überhaupt in den Gemeinderat. Und da holte sich das derzeitige Konzept Kritik ab. Der Deal, den die Stadt anbietet: Um 1000 Euro Miete pro Monat können sich Start-ups für sechs oder zwölf Monate einmieten. „Test-Space“ nennt sich das Projekt. Die Mieter haben damit weniger Risiko, da zum Beispiel keine Kaution fällig wird. Der Rest der Miete, 893 Euro, wird übernommen. Das Innsbruck Marketing wurde betraut, einen „Open Call“ zu starten (Bewerbungen bis 15. März).