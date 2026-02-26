Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Toiletten-Verordnung“

Wo ein Gastgarten, da auch ein „Häusl“ für alle

Tirol
26.02.2026 19:00
(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Nadine Isser
Von Nadine Isser

Hitzige Diskussionen im Innsbrucker Gemeinderat. Eine Debatte über eine öffentliche Toilette in der Markthalle brachte die Gastgarten-Verordnung in Erinnerung. Verwaiste Immobilien Bogen 40 und Kubus waren ebenfalls im Fokus.

0 Kommentare

Der Innsbrucker Gemeinderat beschäftigte sich im Februar-Gemeinderat mit einem oftmals dringenden Bedürfnis der Bevölkerung: öffentlichen WC-Anlagen. Die Fördervereinbarung der öffentlichen Toilette in der Markthalle wird nämlich aufgelöst. Die Stadt spart sich 22.000 Euro, wer zukünftig diese WC-Anlage aufsucht, muss einen Automaten mit einem Euro füttern.

Zitat Icon

Diejenigen, die keinen Euro für den Automaten haben, bekommen einen Jeton von den Marktstandbetreibern.

GR Mesut Onay (ALi)

Bild: ALI/Kulowska

Zwei Punkte kamen im Zuge der Diskussion zutage: Lokale mit Gastgärten sind verpflichtet, nicht nur ihren Gästen, sondern allen Menschen kostenlosen Zugang zu ihren Toiletten zu gewähren. „Wir haben eine breite Veröffentlichung der Gastgarten-Verordnung gefordert, doch die Regierung lässt die Chance verstreichen, auf diese Maßnahme hinzuweisen“, kritisierte Pia Tomedi (KPÖ). Außerdem gibt es eine kostenlose Toilette in der Tiefgarage der Markthalle – allerdings nur für Männer. Vize-BM Elli Mayr (SPÖ) versprach, sich diesem Missstand anzunehmen.

Zitat Icon

Wir haben eine breite Veröffentlichung der Gastgarten-Verordnung gefordert, doch die Regierung lässt die Chance verstreichen, auf diese Maßnahme hinzuweisen.

Pia Tomedi (KPÖ)

Bild: Christof Birbaumer

Wer will mich? Holprige Suche nach Immobilien
Für wen ist die Landeshauptstadt da und wen fördert sie? Diese Frage beschäftigte den Innsbrucker Gemeinderat bei gleich zwei Objekten, für die die Stadt einen Mieter sucht. Zuerst war der Bogen 40 Thema, der seit mehr als einem Jahr leer steht. Nur durch ein Minderheitenvotum kam das Thema überhaupt in den Gemeinderat. Und da holte sich das derzeitige Konzept Kritik ab. Der Deal, den die Stadt anbietet: Um 1000 Euro Miete pro Monat können sich Start-ups für sechs oder zwölf Monate einmieten. „Test-Space“ nennt sich das Projekt. Die Mieter haben damit weniger Risiko, da zum Beispiel keine Kaution fällig wird. Der Rest der Miete, 893 Euro, wird übernommen. Das Innsbruck Marketing wurde betraut, einen „Open Call“ zu starten (Bewerbungen bis 15. März).

Zitat Icon

In den sieben Monaten, in denen saniert worden ist, hätte man sich auch um einen eventuellen Mieter umschauen können.

Markus Lassenberger (FPÖ)

Bild: Christof Birbaumer

 

Der Beschluss ist bereits im Jänner 2025 gefallen, nicht wenige fragen sich, warum sich die Geschichte so lange zieht. So meinte etwa Stadtrat Markus Lassenberger (FPÖ): „In den sieben Monaten in denen saniert worden ist, hätte man sich auch um einen eventuellen Mieter umschauen können.“ Stadtrat Markus Stoll (DNI) spricht von einem „Test-Rohrkrepierer.“

Lesen Sie auch:
Der Verein „Reich für die Insel“ entwickelte am gescheiterten Gastro-Standort einen gut ...
Jetzt also doch:
Transparente Suche nach Pächter für Gastro-Ruine
28.01.2026

Jetzt fließt Geld in den Innsbrucker Würfel
Das zweite verwaiste Objekt, der Würfel bzw. Kubus, wird um rund 480.000 Euro saniert. Dieser Beschluss wurde gefasst – unklar ist weiterhin, wer hier einziehen wird. „Im privaten Bereich täten wir so nicht, da würden wir erst wissen wollen, wer da hineinkommt und dann würden wir sanieren“, sagte Andrea Haselwanter-Schneider (Liste Fritz). Vier Bewerber (unter ihnen der Kulturverein Reich für die Insel und der Alpenverein) haben laut BM Johannes Anzengruber ein klares Angebot auf den Tisch gelegt. Schon zuvor wurde kolportiert, dass Anzengruber einen Altstadt-Gastronom als Favorit habe. Die Opposition stimmte gegen den Antrag, er wurde mehrheitlich angenommen. Gespannt darf man auf März warten, welcher der vier Bewerber den Zuschlag bekommt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
26.02.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Delfin Mimmo lebt weiterhin in Venedig und begeistert dort die Menschen.
Lebt gefährlich
Forscher sorgen sich um Delfin Mimmo in Venedig
US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
189.309 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
146.159 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.405 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2596 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1254 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1140 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf