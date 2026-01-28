Transparente Suche nach Pächter für Gastro-Ruine

Fristerstreckung gefordert

„Was nun als transparente Lösung verkauft wird, hält einer näheren Betrachtung jedoch kaum stand. Denn de facto bleiben interessierten Bewerberinnen und Bewerbern nicht - wie offiziell kommuniziert – zwei Wochen, sondern real lediglich rund zehn Tage, um Einsicht zu nehmen, ein tragfähiges Nutzungskonzept zu entwickeln, Finanzierungen zu klären und ein vollständiges Angebot zu legen. Wer ernsthaft glaubt, dass unter diesen Bedingungen ein neues, solides Konzept entstehen kann, verkennt die Realität“, sagt Stoll.