Start date set
Automatically saved draft
Huge opportunity for Eurovision Song Contest fans: ticket sales will reopen on March 26. However, only remaining tickets will be available, so you'll have to be quick.
The first wave of sales started on January 13—all available tickets were sold in record time: the final in 14 minutes, the two semi-finals within 20 minutes.
For all those disappointed fans who weren't quick enough, there is now a second chance: on March 26 at 3 p.m., tickets that were not claimed by national and international partners, participating delegations, and other reserved contingents will go on sale, along with additional available ticket capacity.
Details on the security concept
To ensure that all spectators have an unforgettable, but above all safe experience, ORF has developed a comprehensive security concept for the major event. As emphasized at a press conference on Thursday, ORF is working closely with the Vienna police, the Ministry of the Interior, the City of Vienna, and other relevant authorities to achieve this.
We are responding to the increased threat level with experience, expertise, and international networking.
Landespolizeivizepräsident General Dieter Csefan
Airport security measures are in place at the Wiener Stadthalle, and the police are present with specialized units and police dog units and are implementing measures to defend against drones. "Together with ORF, the City of Vienna, and other partners, this event will be carried out professionally and safely," assured State Police Vice President General Dieter Csefan at the press conference.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.